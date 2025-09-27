台斯攜手推幼教科技計畫 11年惠及近50所教育機構

台灣長年與斯洛伐克合作推動學前科技教育計畫。斯洛伐克前總理拉蒂秋娃表示，感謝台灣對斯洛伐克教育的貢獻，11年來斯洛伐克近50所教育機構成功推動計畫，為培養科技人才奠定良好基礎。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，駐斯洛伐克代表李南陽與拉蒂秋娃（Iveta Radicova）26日出席台灣援助的學校「扎霍斯卡．比斯特里察幼稚園」（ZáhorskáBystrica）科技教育發表會，並參觀該校的科技教室與學童成品。

幼稚園教師們表示，這項計畫啟發兒童對科技的興趣，並在現場解說運用台灣善款購置的教具。李南陽亦致贈台灣兒童文學的斯文譯本。

拉蒂秋娃致詞時表示，感謝台灣對斯洛伐克教育的貢獻，並指出與駐斯洛伐克代表處合作已邁入第11年，成功在斯洛伐克近50所教育機構推動學前科技教育計畫，為培養科技人才奠定良好基礎。

李南陽說，台灣的科技進步得因於優秀的人才，而人才培育奠基於良好的教育制度。感謝拉蒂秋娃的倡議，台灣與斯洛伐克長期合作推動教育與科技人才培育，期盼未來有更多機會深化合作。

台灣與斯洛伐克自2015年起，在拉蒂秋娃的協助下，贊助斯洛伐克各地幼稚園購置教材與相關設備，協助推動科技教育。

