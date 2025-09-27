快訊

致力對美外交貢獻卓著！外交部前部長程建人血癌離世 享壽86歲

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

MLB／拉菲拉「再見三壘安打」伏虎！紅襪自2021年後再闖季後賽

台斯攜手推幼教科技計畫 11年惠及近50所教育機構

中央社／ 布拉格26日專電

台灣長年與斯洛伐克合作推動學前科技教育計畫。斯洛伐克前總理拉蒂秋娃表示，感謝台灣對斯洛伐克教育的貢獻，11年來斯洛伐克近50所教育機構成功推動計畫，為培養科技人才奠定良好基礎。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，駐斯洛伐克代表李南陽與拉蒂秋娃（Iveta Radicova）26日出席台灣援助的學校「扎霍斯卡．比斯特里察幼稚園」（ZáhorskáBystrica）科技教育發表會，並參觀該校的科技教室與學童成品。

幼稚園教師們表示，這項計畫啟發兒童對科技的興趣，並在現場解說運用台灣善款購置的教具。李南陽亦致贈台灣兒童文學的斯文譯本。

拉蒂秋娃致詞時表示，感謝台灣對斯洛伐克教育的貢獻，並指出與駐斯洛伐克代表處合作已邁入第11年，成功在斯洛伐克近50所教育機構推動學前科技教育計畫，為培養科技人才奠定良好基礎。

李南陽說，台灣的科技進步得因於優秀的人才，而人才培育奠基於良好的教育制度。感謝拉蒂秋娃的倡議，台灣與斯洛伐克長期合作推動教育與科技人才培育，期盼未來有更多機會深化合作。

台灣與斯洛伐克自2015年起，在拉蒂秋娃的協助下，贊助斯洛伐克各地幼稚園購置教材與相關設備，協助推動科技教育。

斯洛伐克 幼稚園

延伸閱讀

臺師大「表演藝術學系」成立 打造原創音樂劇人才培育基地

花蓮堰塞湖溢流災情慘重 賑災逾7萬筆善款湧入「2天累計逾2億元」

「不是會了才做」建中校長談人才培育 鼓勵學生追尋熱情所在

川普會澤倫斯基：若俄機進入北約國家空域應予擊落

相關新聞

教師節前夕…范雲：感謝教師就要讓教師安心 續推改善工作環境

明天是教師節，民進黨立委范雲表示，教育品質的提升，需讓教師能在課堂上發揮專業，有安心的教學環境。過去一年，她積極推動多項...

鬱悶教師節／教師最想要禮物出爐 揭心聲與教學困境

今年教師節雖首度放假，卻讓許多老師直言「快樂不起來」。聯合報數位版整理出教師最想要的禮物TOP5，第一名不是放假或加薪，也不是行政減量、小班教學，這份「禮物清單」道出基層教師的共同心聲，也凸顯當前教育現場的困境。

美國南卡教育廳長訪台 與教部簽備忘錄推動訪問教師計畫

美國南卡羅萊納州教育廳廳長維佛（Ellen Weaver）近日訪台，今天與教育部簽署合作備忘錄，推動訪問教師計畫、華語教...

教師節將至 幼教工會籲教保員正名「教保師」重塑專業尊嚴

教師節將至，全國幼教產業工會表示，在幼兒園裡，「教師」一詞卻逐漸被遺忘。工會呼籲政府應檢討現行對學前教育工作者的稱呼，將...

竹縣向教師致敬！首推敬師獎勵金、提前發放教師考績獎金

為感謝教師長年在教育崗位上的無私奉獻，新竹縣政府日前發放114年度教師節「敬師獎勵金（禮券）」，教師考績獎金並提前於9月...

家長團體挺老師 籲落實行政減量、調高導師費並增列輔導加給

教師節在即，但行政工作繁重、校事會議濫訴讓教師開心不起來，昨天有教師團體前往教育部前抗議，呼籲回歸教育專業並提升教師待遇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。