台斯攜手推幼教科技計畫 11年惠及近50所教育機構
台灣長年與斯洛伐克合作推動學前科技教育計畫。斯洛伐克前總理拉蒂秋娃表示，感謝台灣對斯洛伐克教育的貢獻，11年來斯洛伐克近50所教育機構成功推動計畫，為培養科技人才奠定良好基礎。
據駐斯洛伐克代表處新聞稿，駐斯洛伐克代表李南陽與拉蒂秋娃（Iveta Radicova）26日出席台灣援助的學校「扎霍斯卡．比斯特里察幼稚園」（ZáhorskáBystrica）科技教育發表會，並參觀該校的科技教室與學童成品。
幼稚園教師們表示，這項計畫啟發兒童對科技的興趣，並在現場解說運用台灣善款購置的教具。李南陽亦致贈台灣兒童文學的斯文譯本。
拉蒂秋娃致詞時表示，感謝台灣對斯洛伐克教育的貢獻，並指出與駐斯洛伐克代表處合作已邁入第11年，成功在斯洛伐克近50所教育機構推動學前科技教育計畫，為培養科技人才奠定良好基礎。
李南陽說，台灣的科技進步得因於優秀的人才，而人才培育奠基於良好的教育制度。感謝拉蒂秋娃的倡議，台灣與斯洛伐克長期合作推動教育與科技人才培育，期盼未來有更多機會深化合作。
台灣與斯洛伐克自2015年起，在拉蒂秋娃的協助下，贊助斯洛伐克各地幼稚園購置教材與相關設備，協助推動科技教育。
【文教熱話題】
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言