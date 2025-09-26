快訊

本土教育推展貢獻獎 8教師2學校獲殊榮

中央社／ 台北26日電

教育部今天頒發「本土教育推展貢獻獎」，共有8名教師、2所學校獲得殊榮。其中包括推廣布袋戲多年的藝師吳福訓，以及協助多所學校編纂校史的屏東縣載興國小校長李秉穆。

教育部今天舉辦「114年本土教育論壇暨推展貢獻獎頒獎典禮」，有8名教師及2所學校獲得表揚，同時也舉辦論壇活動、攤位展示，吸引許多民眾和教育工作者參與。

今年的推展貢獻獎得主中，「吳萬響掌中劇團」創辦人吳福訓從小就跟著父親走遍大街小巷演出，民國90年左右開始到校園推廣，協助雲林縣許多學校成立布袋戲社團。他提到，布袋戲中有許多在地的故事，例如抗日英雄柯鐵虎等，能帶領新一代青年認識地方文化和歷史。

屏東縣載興國小校長李秉穆長期帶學生做鄉土踏查，更協助多所學校收集史料、進而編纂校史，為各校傳承寶貴的歷史記憶。李秉穆也幫許多學校創作結合地方特色的校歌，期盼透過歌謠傳唱，讓學生認識本土，提升對家鄉認同感。

教育部次長張廖萬堅今天代表頒獎，致詞時提及，現在的本土教育方式更為多元，包括邀請業師到校分享，以及沉浸式教學、社區走讀等，營造出學習環境，讓學生在生活中自然使用本土語言。

