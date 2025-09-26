美國南卡教育廳長訪台 與教部簽備忘錄推動訪問教師計畫

不讓孩子在教室吃早餐正常嗎？學校午餐芭樂沒有去籽正常嗎？一件小事，貼到社群平台就被渲染成老師無能、學校失職，網路公審老師、 仇師氛圍，讓教師動輒得咎；教師只能忍氣吞聲嗎？有資深教師分享，遇到親師衝突，教師除了自省、溝通，也要有「我有專業，我一定會贏」的自信。

2025-09-26 10:30