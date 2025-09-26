快訊

最新災區影片曝光！光復鄉民宅遭泥流覆蓋 堰塞湖壩體持續溢流

外界空氣僅聞一天！600萬交保遭撤銷 陳啓昱延押2月

247萬勞工受惠…明年最低工資漲幅3.18% 洪申翰親揭3考量因素

聽新聞
0:00 / 0:00

美國南卡教育廳長訪台 與教部簽備忘錄推動訪問教師計畫

中央社／ 台北26日電
教育部外觀。記者楊德宜／攝影
教育部外觀。記者楊德宜／攝影

美國南卡羅萊納州教育廳廳長維佛（Ellen Weaver）近日訪台，今天與教育部簽署合作備忘錄，推動訪問教師計畫、華語教育合作，深化與台灣的夥伴關係。

教育部發布新聞稿指出，維佛於22日訪台，今天出席K-12（學前到12年級）教育合作備忘錄簽約典禮。

教育部國際及兩岸教育司長李毓娟表示，台灣與南卡州的教育合作始於民國97年，內容涵蓋華語教學、師資培訓與學生交流；111年雙方更進一步簽署高等教育合作備忘錄，奠定多層次合作基礎。

她指出，這次教育合作備忘錄的簽署，雙方同意推動「南卡州─台灣訪問教師計畫」及校際交流活動，並分享教育課程與教材，藉此引進台灣教師到南卡州任教、促進雙方學生互動。

維佛表示，參訪期間看到台灣技職體系與產業結合，並透過教育單位補足企業人才需求，創造三贏金三角，可供南卡州借鏡。

維佛並肯定備忘錄的簽署，將為該州華語文教育及STEM（科學、技術、工程、數學）教育注入更多資源與動能，並進一步深化與台灣教育夥伴關係。

教師 教育部 美國

延伸閱讀

川普喊「藥品課徵100%關稅」！美國設廠可豁免 專家：理論上保瑞（6472）應受惠

各國一致拚減排、孤立美 學者：川普拱手讓出新能源市場

台積電利多？WSJ：美擬要求晶片公司國產進口比例1:1 未達標將繳關稅

川普又對晶片業出狠招？擬要求半導體美製與進口量1比1 否則祭關稅

相關新聞

美國南卡教育廳長訪台 與教部簽備忘錄推動訪問教師計畫

美國南卡羅萊納州教育廳廳長維佛（Ellen Weaver）近日訪台，今天與教育部簽署合作備忘錄，推動訪問教師計畫、華語教...

教師節將至 幼教工會籲教保員正名「教保師」重塑專業尊嚴

教師節將至，全國幼教產業工會表示，在幼兒園裡，「教師」一詞卻逐漸被遺忘。工會呼籲政府應檢討現行對學前教育工作者的稱呼，將...

竹縣向教師致敬！首推敬師獎勵金、提前發放教師考績獎金

為感謝教師長年在教育崗位上的無私奉獻，新竹縣政府日前發放114年度教師節「敬師獎勵金（禮券）」，教師考績獎金並提前於9月...

家長團體挺老師 籲落實行政減量、調高導師費並增列輔導加給

教師節在即，但行政工作繁重、校事會議濫訴讓教師開心不起來，昨天有教師團體前往教育部前抗議，呼籲回歸教育專業並提升教師待遇...

43歲到86歲齊返校！金大樂齡大學開學 跨世代共學登場

國立金門大學樂齡大學114學年度開學典禮昨天在該校楊肅斌演講廳熱烈舉行，金大表示，今年度共有樂齡大學82名學員及第三人生...

鬱悶教師節／網路公審消磨熱忱 教師應專業與自信並行

不讓孩子在教室吃早餐正常嗎？學校午餐芭樂沒有去籽正常嗎？一件小事，貼到社群平台就被渲染成老師無能、學校失職，網路公審老師、 仇師氛圍，讓教師動輒得咎；教師只能忍氣吞聲嗎？有資深教師分享，遇到親師衝突，教師除了自省、溝通，也要有「我有專業，我一定會贏」的自信。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。