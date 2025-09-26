聽新聞
美國南卡教育廳長訪台 與教部簽備忘錄推動訪問教師計畫
美國南卡羅萊納州教育廳廳長維佛（Ellen Weaver）近日訪台，今天與教育部簽署合作備忘錄，推動訪問教師計畫、華語教育合作，深化與台灣的夥伴關係。
教育部發布新聞稿指出，維佛於22日訪台，今天出席K-12（學前到12年級）教育合作備忘錄簽約典禮。
教育部國際及兩岸教育司長李毓娟表示，台灣與南卡州的教育合作始於民國97年，內容涵蓋華語教學、師資培訓與學生交流；111年雙方更進一步簽署高等教育合作備忘錄，奠定多層次合作基礎。
她指出，這次教育合作備忘錄的簽署，雙方同意推動「南卡州─台灣訪問教師計畫」及校際交流活動，並分享教育課程與教材，藉此引進台灣教師到南卡州任教、促進雙方學生互動。
維佛表示，參訪期間看到台灣技職體系與產業結合，並透過教育單位補足企業人才需求，創造三贏金三角，可供南卡州借鏡。
維佛並肯定備忘錄的簽署，將為該州華語文教育及STEM（科學、技術、工程、數學）教育注入更多資源與動能，並進一步深化與台灣教育夥伴關係。
