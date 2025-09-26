竹縣向教師致敬！首推敬師獎勵金、提前發放教師考績獎金

為感謝教師長年在教育崗位上的無私奉獻，新竹縣政府日前發放114年度教師節「敬師獎勵金（禮券）」，教師考績獎金並提前於9月24日入帳，在教師節前夕，新竹縣政府以「雙重獎勵」，向辛勤付出的教育夥伴致上最誠摯的敬意。

新竹縣長楊文科表示，教師是教育團隊中最堅強的夥伴，因此自今年起推動「敬師獎勵金」制度，凡任職於縣立高中、公私立國中小及教保服務機構的教育人員，均可獲得1千元禮券，以具體行動向教育工作者致敬。

敬師獎勵金今年共計7629名教育人員受惠，總金額達762萬9千元。教師考績獎金並提前於隔日（9月24日），全數匯入帳戶，另外，過去數十年慣例於年底才發放的教師考績獎金，今年也提前至教師節前夕發放，讓教師們在佳節前即能感受到縣府的支持與關懷。

楊文科特別向全體教師致上崇高的敬意，他強調，教育是百年大計，而教師是培育人才的靈魂人物，縣府將持續做老師最堅強的後盾，攜手打造孩子更光明的未來。同時，楊文科也代表縣府祝福全體教師們教師節快樂。 新竹縣長楊文科表示，教師是教育團隊中最堅強的夥伴，因此自今年起推動「敬師獎勵金」制度。圖／縣府提供

