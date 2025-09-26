快訊

家長團體挺老師 籲落實行政減量、調高導師費並增列輔導加給

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國教盟行動聯盟理事長王瀚陽表示，於教師節前夕聲援教師，呼籲調高導師費和新增輔導職務加給、真正落實行政減量。圖／國教盟提供
國教盟行動聯盟理事長王瀚陽表示，於教師節前夕聲援教師，呼籲調高導師費和新增輔導職務加給、真正落實行政減量。圖／國教盟提供

教師節在即，但行政工作繁重、校事會議濫訴讓教師開心不起來，昨天有教師團體前往教育部前抗議，呼籲回歸教育專業並提升教師待遇。國教行動聯盟今天也聲援教師，呼籲調高導師費和新增輔導職務加給、真正落實行政減量。

國教盟行動聯盟理事長王瀚陽表示，去年9月26日，教育部承諾改善行政表單減量，但時至一年後，今天教育現場仍受「通報量高、重複索資、表單臨改」所困，行政減量未見成果；同時導師費也長期未調、輔導教師仍無加給。

北市一名資深輔導主任表示，性平案、申訴與再申訴報表與會議繁複，輔導人力會被行政工作綁住；再者，即便每個月已提報大量的成效數據，但仍會遭不同單位重複索取資料，且回覆期限短、表單還會臨時改版。最後則是待遇結構遭遇斷層，導師費多年凍漲，專任輔導教師無專業加給，都與實際承擔的勞務與風險不相稱。

對此，國教盟呼籲推動兩項待遇改革，包括調高導師職務加給，國中小教師擔任導師自2012年從2000元調整為3000元，已有13年未調整，高中職教師擔任導師自2017年從2000元調整為3000元，也有8年未調整，導師費調幅應反映現今教育現場班級經營、親師溝通、升學與輔導的隱形工時。

再者，國教盟也建議應新增「輔導專業職務加給」，可採月額基準並依持有證照、案量、風險係數加值，才能穩住日益增加的個案，落實親師協作、校園銜接。

國教盟也建議，行政減量應要擬定KPI，給予指標、時程等，如公告每校、每月新增的表件上限；表單改版每學期最多一次；最短回覆期應有7天。且也應一次搜集、資料並可跨單位使用，如資訊已在「輔導工作成效表」回報欄中，其他單位可由系統撈取，就能避免重複索資。

