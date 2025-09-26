43歲到86歲齊返校！金大樂齡大學開學 跨世代共學登場

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立金門大學樂齡大學114學年度開學典禮昨天在該校楊肅斌演講廳熱烈舉行，校長陳建民與學員共同比愛心合影。記者蔡家蓁／攝影
國立金門大學樂齡大學114學年度開學典禮昨天在該校楊肅斌演講廳熱烈舉行，金大表示，今年度共有樂齡大學82名學員及第三人生大學20名學員一同參與，樂齡大學學員年齡層橫跨55歲至86歲，第三人生大學則涵蓋43歲至75歲，展現跨齡學習的多元特色，也充分體現「活到老、學到老」的精神。

典禮由金大校長陳建民主持，校方還特別以他的相片準備「超人」與「美人魚」AI特效圖，惹的現場笑聲不斷、氣氛熱烈。陳建民在致詞時表示，樂齡與第三人生大學不只是知識延伸，更是促進交流、啟發成長的平台，他也引用論語‧公冶長「老者安之，朋友信之，少者懷之」，期盼學員們在這裡能安享學習樂趣，並在相互交流中建立深厚的情誼。更以莊子「無用之用」的寓意，勉勵大家勇於嘗試、多方接觸，從中獲得不同的人生體驗與智慧。陳建民也指出，無論是43歲的年輕學員，還是86歲的長者，都能在這裡找到新的舞台，持續挑戰自我，開啟更精彩的第三人生。

典禮中最受矚目的，是75歲的沈素英與43歲的施品佑兩位學生上台發表感言，兩人以幽默風趣的方式分享學習點滴，還互稱「大師兄與小師妹」，並勉勵同儕珍惜這段難得的學習時光，更要勇於追夢，誠摯的話語贏得全場熱烈掌聲，為典禮注入深刻意義。與樂齡大學的長者們跨齡共學，形成獨特而珍貴的氛圍，不同世代的學員在課堂中相互啟發，不僅交流知識，也分享人生經驗，讓跨世代學習的價值更加鮮明。

金大指出，新學期課程涵蓋健康促進、藝術陶冶、在地文化、數位應用等多元主題，期望透過系統化規劃，協助學員在知識、技能與心靈層面全方位成長。進修推廣中心也強調，樂齡教育是一種生活態度，更是追求自我實現的過程。

隨著開學典禮圓滿落幕，本屆樂齡大學與第三人生大學正式啟航。金大表示，將持續陪伴學員踏上充滿熱情與喜悅的學習旅程，讓人生的下一站，不只是延續，而是精彩的重新出發。

金門大學昨日舉行樂齡大學開學典禮由金大校長陳建民主持，校方還特別以他的相片準備「超人」與「美人魚」AI特效圖，惹的現場笑聲不斷、氣氛熱烈。記者蔡家蓁／攝影
國立金門大學樂齡大學114學年度開學典禮昨天在該校楊肅斌演講廳熱烈舉行，活動一開始由樂齡的姐姐妹妹帶來精彩的舞蹈。記者蔡家蓁／攝影
75歲的沈素英（右）與43歲的施品佑兩位學生上台發表感言，兩人以幽默風趣的方式分享學習點滴，還互稱「大師兄」與「小師妹」，笑果十足。記者蔡家蓁／攝影
國立金門大學昨日舉行樂齡大學114學年度開學典禮，75歲的沈素英上台分享學習點滴，幽默直說「下次要爭取比校長早致詞說話，才不會壓力大」。記者蔡家蓁／攝影
