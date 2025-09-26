聽新聞
教學環境惡化 師培已非師大主流

聯合報／ 記者董俞佳李芯／台北報導
教師節前夕，全國教師工會總聯合會與22個地方教師工會代表昨天一起到教育部前陳情，要求教育部成為老師後盾，許多師培系所學生也到場表達訴求。記者潘俊宏／攝影
教師荒」近年來持續惡化，多個教團呼籲教育部解決，唯有全面檢視教師制度與資源分配，才能確保教育體制發展。台師大學生會會長黃莨騰表示，現在教師待遇、教學環境已不如以往，政府應該更積極規畫教師福利，讓執教鞭不只是備案。

台師大師資生聯會長張語宸表示，儘管台師大校內很多同學對教育工作充滿熱忱，但觀察當前教育環境對教師非常不利，許多師培系所學生決定放棄教職之路，轉而投身其他工作，師培漸漸不再是師大的主流。

台師大師培生呂紹瑜說，教育部未從根本解決問題，反而以「彈性聘任」等措施補救，甚至允許有業界經驗者，僅需修習「八學分」即可轉任教師，這對長時間完成師培流程的學生而言非常不尊重。

呂紹瑜表示，希望有健康的教育環境，讓他們未來當上老師時，可以專心實踐教育理想。可是，「愈接近現實時，心就愈涼」，教育部的校園公共球具等政策天馬行空，決策都不跟第一線溝通，老師們還常不小心就被學生公審，如果環境不改變，最終一定留不住人才。

學生團體EdYouth昨也召開記者會，呼籲教育部正視教師荒問題。台師大學生會會長黃莨騰說，現在教師待遇、教學環境已經遠遠不如以往，一個月三千元的導師費遲未調漲，導師卻要承擔親師溝通、班級氣氛營造等任務。輔導老師的案量還是無上限，也沒有加給。

黃莨騰表示，無論是中央政府或地方政府，都應該更積極地規畫教師福利，讓執教鞭不只是備案，彰顯教育專業、讓學生願意投入教職。他強調老師需要的不只是尊嚴，需要的更是教學的效能感，以及可以被支持的環境。

台師大 師培 教育部 教師荒 輔導老師

