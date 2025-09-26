聽新聞
教師節不快樂 教團赴教育部抗議

聯合報／ 記者董俞佳李芯／台北報導
全教總理事長侯俊良（中）與廿二個地方教師工會代表，昨前往教育部前抗議，呼籲回歸教育專業，並提升教師待遇。記者潘俊宏／攝影
教師們將迎來第一個可以放假的教師節，但行政工作繁重、校事會議濫訴，各項加給遲遲未調，讓老師們很不快樂。全教總與各教師工會團體昨日前往教育部抗議，呼籲回歸教育專業，並提升教師待遇。教育部長鄭英耀表示，已經啟動校事會議相關修法，將加速完成修正。

來自全國各地廿二個教師工會昨天聚集教育部前舉行「挺老師、護教育」抗議活動，聲勢浩大，要求教育部正視並解決教師長期以來所面臨的結構性問題。

全教總理事長侯俊良表示，近年許多教育決策優先考量選票壓力及社會輿論風向，削弱教育專業，教師還要面對二○一九年「教師法」修正以來，濫訴無罰則、小案大辦的困境，嚴重影響教學意願與士氣。

侯俊良也提到，校園安全事件層出不窮，教學現場卻人力不足，讓老師備受壓力。待遇方面，物價持續高漲，教師薪資卻未能合理調整，影響教師生活品質，更降低優秀人才投入教育職場的意願。國教署副署長戴淑芬代表教育部接下陳情書，教師代表隨後進入教育部進行協商。

全教產昨亦在立法院召開記者會，理事長林蕙蓉說，「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」沒有訂定「冤獄條款」，是教育部的重大違失，校事會議一旦啟動調查，老師的名譽、財產、地位都受損，就算停聘調查後不成立，仍影響學術加給、年終考核獎金甚至特休，教育部應盡速修法改善。

教育部長鄭英耀表示，教育部透過與基層教師的座談，傾聽與蒐集解聘辦法運作的意見，並已啟動修正精進作為，避免校事會議造成教學現場濫訴。教育部邀集法制專家、地方政府及相關團體共同研議，加速完成相關修正，讓教師能安心教學、學生專心學習。

鄭英耀強調，教育部不會迴避問題，而是積極並持續以開放態度傾聽教師與教育團體的聲音，並透過政策精進與制度改革，打造尊重專業、保障學生受教權的教育環境。

教師節 行政減量 校園安全 鄭英耀 全國教師工會總聯合會 教育部

