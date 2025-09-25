教團盼改善校事會議、行政減量 鄭英耀：不會迴避問題

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教長鄭英耀強調，教育部不會迴避問題，而是積極並持續以開放態度傾聽教師與教育團體的聲音，並透過政策精進與制度改革，打造尊重專業、保障學生受教權的教育環境。圖／本報資料照片
教師節前夕，教師團體、學生團體今日接連召開記者會，呼籲教育部改善教育現場問題，包含校事會議、行政減量等等。對此，教育部向全國教師與教育團體表達誠摯敬意，感謝教師長期以來在教育現場的辛勤付出，至於近期各界關心教育現場的校事會議機制、行政減量等議題，教育部表示，均已充分蒐集各方意見，並持續檢討相關制度，以確保保障教師權益，改善教育現場。

教育部長鄭英耀強調，教師是教育的核心，教育部絕對重視並理解第一線教師面臨的挑戰，任何制度的設計與調整都必須回應現場需求，並以支持教師專業發展為目標。

在校園環境方面，教育部透過與基層教師的座談，傾聽與蒐集「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」運作的意見，並已啟動修正精進作為，避免校事會議造成教學現場濫訴的情況。教育部已經邀集法制專家、地方政府及相關團體共同研議，並加速完成相關修正，讓教師能安心教學、學生專心學習。鄭英耀強調，教育部的立場與教師一致，就是要建立合理、健全的制度，讓專業能獲得尊重。

鄭英耀表示，為維護教學秩序與教師專業，教育部訂定「教師輔導與管教學生辦法注意事項」，明確教師管教目的、原則及依法可採取之措施，並新增必要情況下的「阻卻違法」事由，保障教師在正當管教或維持秩序時不會受到懲處，教育部將持續支持教師依法執行職責，確保學生受教權與校園正常運作。

針對行政負擔問題，鄭英耀說明，教育部已推動多項行政減量措施，自114年起取消地方政府統合視導，並整併各類教育訓練與研習，簡化計畫申請及成果填報流程，並以線上系統取代紙本作業，並補助學校增置專任或兼任人力，分擔行政工作。

鄭英耀最後強調，教育部不會迴避問題，而是積極並持續以開放態度傾聽教師與教育團體的聲音，並透過政策精進與制度改革，打造尊重專業、保障學生受教權的教育環境。教育部將成為全國教師最有力的後盾，與教師攜手為台灣教育永續發展共同努力。

教師節 教育部 鄭英耀

