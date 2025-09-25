「不是會了才做」建中校長談人才培育 鼓勵學生追尋熱情所在

台北市立建國中學校長莊智鈞今天表示，自我認同及價值單單建立在分數上是非常危險的事情，他總是鼓勵學生追尋願意一生投入熱情所在的領域，因為各個領域的人才都同樣重要。

李國鼎科技發展基金會今天舉辦2025國鼎人才高峰論壇，莊智鈞出席並以「以高中教育作為人才培育的支點」為題發表演講。

莊智鈞說，社會對於辦學成功的標準，似乎是讓學生考高分、進入好學校，而建中是全台灣最好的高中之一，擁有全台灣最優秀的學生，但每一屆新生入學，他都會問同學及家長，「在分數之外，你要拿什麼定義自己」。

他說，如果自我認同及價值只有建立在分數上，這是非常危險的事情，只要經過一次段考就可能出現危機，而青春期是最可以也適合做夢的階段，他總是期許學生嘗試，藉由與社會互動形塑出自己的形狀。

莊智鈞提及，國家需要仰望星空的人，而不只是為了眼前的利益選擇往哪個方向走，各個專業的人才都一樣重要、一樣被需要，所以他不斷與家長呼籲，要鼓勵孩子追尋願意一生投入熱情所在的領域。

此外，莊智鈞說，台灣社會很害怕失敗，缺乏接納失敗的文化，但他提倡「不是會了才做，而是做了才會」，並鼓勵學生學習與他人合作、讓身邊每個人都成為英雄。

莊智鈞最後表示，建中有自由的學風，但如同牛奶需要倒在杯子裡才能喝，自由要有紀律搭配才能夠享有，建中鼓勵孩子嘗試的同時，會在旁給予引導及指正，讓孩子具備良好品德，因為誠信永遠是一個人最好的名片。

