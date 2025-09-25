「不是會了才做」建中校長談人才培育 鼓勵學生追尋熱情所在
台北市立建國中學校長莊智鈞今天表示，自我認同及價值單單建立在分數上是非常危險的事情，他總是鼓勵學生追尋願意一生投入熱情所在的領域，因為各個領域的人才都同樣重要。
李國鼎科技發展基金會今天舉辦2025國鼎人才高峰論壇，莊智鈞出席並以「以高中教育作為人才培育的支點」為題發表演講。
莊智鈞說，社會對於辦學成功的標準，似乎是讓學生考高分、進入好學校，而建中是全台灣最好的高中之一，擁有全台灣最優秀的學生，但每一屆新生入學，他都會問同學及家長，「在分數之外，你要拿什麼定義自己」。
他說，如果自我認同及價值只有建立在分數上，這是非常危險的事情，只要經過一次段考就可能出現危機，而青春期是最可以也適合做夢的階段，他總是期許學生嘗試，藉由與社會互動形塑出自己的形狀。
莊智鈞提及，國家需要仰望星空的人，而不只是為了眼前的利益選擇往哪個方向走，各個專業的人才都一樣重要、一樣被需要，所以他不斷與家長呼籲，要鼓勵孩子追尋願意一生投入熱情所在的領域。
此外，莊智鈞說，台灣社會很害怕失敗，缺乏接納失敗的文化，但他提倡「不是會了才做，而是做了才會」，並鼓勵學生學習與他人合作、讓身邊每個人都成為英雄。
莊智鈞最後表示，建中有自由的學風，但如同牛奶需要倒在杯子裡才能喝，自由要有紀律搭配才能夠享有，建中鼓勵孩子嘗試的同時，會在旁給予引導及指正，讓孩子具備良好品德，因為誠信永遠是一個人最好的名片。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言