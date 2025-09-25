嘉市教師節大會黃敏惠宣布敬師月 表揚優良教師發送千元敬師禮券

教師節將至，嘉義市政府上午在北興國中舉辦教師節表揚大會，表揚186位堅守崗位、深耕教育教師與教保服務人員，包括師鐸獎得主僑平國小校長何憲昌、35位特殊優良教師、2位優良教保服務人員，以及148位資深優良教師（30年56位、20年66位、10年26位）。黃敏惠宣布9月「敬師月」，鼓勵市民教師節以電話或1句祝福，向老師表達謝意，讓尊師重道精神遍及城市。

市長黃敏惠肯定教師是嘉市最珍貴的寶藏，不僅傳授知識，更以生命陪伴生命、以愛啟發未來。今年市府教師節前推動「師師有平板」政策，為全市教師配發專屬平板，象徵智慧教育全面啟動，協助數位教學與課程創新；並發放全市所屬學校教職員工1000元敬師禮券，傳達市府與市民對教育專業的支持與感謝。教育處長郭添財指出，教育是一場永不放棄的旅程，教師在課堂啟發、生活陪伴與心靈引導上都扮演關鍵角色，市府將持續成為教師最堅強的後盾，攜手營造「以人為本、教育永續」的學習城市。

榮獲師鐸獎的何憲昌分享36年教學生涯，始終秉持「讓孩子與學習共舞」理念，並在蘭潭、世賢及僑平國小推動校務發展，感謝團隊、家長與志工支持。他強調這份榮耀屬於

所有教育夥伴，並肯定市府大力推動數位學習與AI環境，提升教育品質，吸引更多學生就讀。活動現場更出現感人一幕，何校長昔日學生、現任東區區公所替代役王崇珉獻花致意，展現深厚師生情誼。

今年大會由民生國中承辦，以「諸城儒雅開文教、羅植桃李潤新蕾；民德承澤沐春風、生輝千里謝師恩」為主題，象徵教育傳承與感恩情誼。會場莊重溫馨，氛圍感人，不僅是對

教師專業的高度肯定，也展現嘉義市府持續推動教育永續的用心，為嘉義教育未來奠定穩健而溫暖的基石。 嘉義市政府上午在北興國中舉辦教師節表揚大會，表揚186位堅守崗位、深耕教育教師與教保服務人員。圖／嘉市府提供 嘉義市政府上午在北興國中舉辦教師節表揚大會，表揚186位堅守崗位、深耕教育教師與教保服務人員。圖／嘉市府提供 嘉義市政府上午在北興國中舉辦教師節表揚大會，表揚186位堅守崗位、深耕教育教師與教保服務人員。圖／嘉市府提供 嘉義市政府上午在北興國中舉辦教師節表揚大會，表揚186位堅守崗位、深耕教育教師與教保服務人員。圖／嘉市府提供

