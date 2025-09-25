嘉市教師節大會黃敏惠宣布敬師月 表揚優良教師發送千元敬師禮券
教師節將至，嘉義市政府上午在北興國中舉辦教師節表揚大會，表揚186位堅守崗位、深耕教育教師與教保服務人員，包括師鐸獎得主僑平國小校長何憲昌、35位特殊優良教師、2位優良教保服務人員，以及148位資深優良教師（30年56位、20年66位、10年26位）。黃敏惠宣布9月「敬師月」，鼓勵市民教師節以電話或1句祝福，向老師表達謝意，讓尊師重道精神遍及城市。
市長黃敏惠肯定教師是嘉市最珍貴的寶藏，不僅傳授知識，更以生命陪伴生命、以愛啟發未來。今年市府教師節前推動「師師有平板」政策，為全市教師配發專屬平板，象徵智慧教育全面啟動，協助數位教學與課程創新；並發放全市所屬學校教職員工1000元敬師禮券，傳達市府與市民對教育專業的支持與感謝。教育處長郭添財指出，教育是一場永不放棄的旅程，教師在課堂啟發、生活陪伴與心靈引導上都扮演關鍵角色，市府將持續成為教師最堅強的後盾，攜手營造「以人為本、教育永續」的學習城市。
榮獲師鐸獎的何憲昌分享36年教學生涯，始終秉持「讓孩子與學習共舞」理念，並在蘭潭、世賢及僑平國小推動校務發展，感謝團隊、家長與志工支持。他強調這份榮耀屬於
所有教育夥伴，並肯定市府大力推動數位學習與AI環境，提升教育品質，吸引更多學生就讀。活動現場更出現感人一幕，何校長昔日學生、現任東區區公所替代役王崇珉獻花致意，展現深厚師生情誼。
今年大會由民生國中承辦，以「諸城儒雅開文教、羅植桃李潤新蕾；民德承澤沐春風、生輝千里謝師恩」為主題，象徵教育傳承與感恩情誼。會場莊重溫馨，氛圍感人，不僅是對
教師專業的高度肯定，也展現嘉義市府持續推動教育永續的用心，為嘉義教育未來奠定穩健而溫暖的基石。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言