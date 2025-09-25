快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

影／全教產籲終結校園濫訴 修法訂定「冤獄條款」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
全教產理事長林蕙蓉（左四）今天邀請遭濫訴的老師一起舉行記者會，呼籲終結校園濫訴，改正現行校事會議的濫訴行為。記者潘俊宏／攝影
全教產理事長林蕙蓉（左四）今天邀請遭濫訴的老師一起舉行記者會，呼籲終結校園濫訴，改正現行校事會議的濫訴行為。記者潘俊宏／攝影

全教產理事長林蕙蓉今天邀請遭濫訴的老師一起舉行記者會，呼籲終結校園濫訴，並修法訂定「冤獄條款」來賠償遭濫訴的老師，現場邀請2名教師文府國小教師邱凱裕及岡山國小教師林晉如現身說法。

林蕙蓉表示，零成本的濫訴讓教育現場必須花大筆經費調查，而教師一旦遭投訴，常被暫時停聘，嚴重影響教師身心與財產，尤其是握有教師工作生死大權的校長，有時藉由校是會議決定老師生死，解聘辦法沒有訂定「冤獄條款」，是教育部的重大違失，就算停聘調查後不成立，仍影響學術加給、年終考核獎金甚至特休。

邱凱裕表示，家長投訴無成本、發言不用證據，甚至可以做偽證，而他卻被迫要證明自己無罪，正常的老師經過冗長又被汙衊的調查之後，就算證明清白，有的還是會喪失教學熱忱。

林晉如去年12月遭臉書社團「小一聯盟」成員貼文匿名投訴，隨後進入為期7個月的校事會議調查。過程中該校校長竟兩度要林晉如向家長道歉、承擔責任，企圖把問題推給導師以息事寧人，而最後多件體罰、師對生霸凌統統不成立，林晉如卻因教師法中「親師溝通不良，且主要可歸責於教師」為由被記過。

全教產理事長林蕙蓉（右四）今天邀請遭濫訴的老師一起舉行記者會，呼籲終結校園濫訴，改正現行校事會議的濫訴行為。記者潘俊宏／攝影
全教產理事長林蕙蓉（右四）今天邀請遭濫訴的老師一起舉行記者會，呼籲終結校園濫訴，改正現行校事會議的濫訴行為。記者潘俊宏／攝影

教師 岡山

延伸閱讀

影／教師節前夕全教總陳抗 盼教育部成為老師後盾

校事會議遭濫用！受害教師批：家長投訴無成本「教師卻要自證無罪」

影／教師節前夕 朝野立委籲速修偏鄉教育條例

教師遭濫訴好灰心 教育部長鄭英耀提解方：先從不處理匿名投訴著手

相關新聞

嘉市教師節大會黃敏惠宣布敬師月 表揚優良教師發送千元敬師禮券

教師節將至，嘉義市政府上午在北興國中舉辦教師節表揚大會，表揚186位堅守崗位、深耕教育教師與教保服務人員，包括師鐸獎得主...

影／全教產籲終結校園濫訴 修法訂定「冤獄條款」

全教產理事長林蕙蓉今天邀請遭濫訴的老師一起舉行記者會，呼籲終結校園濫訴，並修法訂定「冤獄條款」來賠償遭濫訴的老師，現場邀...

當文化遇上科技！台南推AI共創課程 學生從故宮文物發想設計

台南市教育局積極推動智慧科技融入教育，新學年以「AI共創」為核心，整合8所科技中心，推出生成式AI創作、AI簡報設計、機...

盼解教師荒 學生團體、教團共同發聲：修偏遠條例、教甄穩定開缺

教師節將至，EdYouth、代理暨代課教師產業工會與TFT今日召開記者會，共同呼籲教育部解決「教師荒」，唯有全面檢視教師...

影／秋冬是情緒低落季節 南市推心靈處方箋 「永保安康要帶」

秋冬季節日照減少、氣溫下降，容易造成情緒低落。南市教育局學生輔導諮商中心為減少學生面對課業、人際與自我認同的壓力，降低自...

影／教師節前夕全教總陳抗 盼教育部成為老師後盾

教師節前夕，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良與22個地方教師工會代表到教育部前陳情，提出1.挺教師、抗民粹，2.助教學、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。