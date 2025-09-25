影／全教產籲終結校園濫訴 修法訂定「冤獄條款」

全教產理事長林蕙蓉今天邀請遭濫訴的老師一起舉行記者會，呼籲終結校園濫訴，並修法訂定「冤獄條款」來賠償遭濫訴的老師，現場邀請2名教師文府國小教師邱凱裕及岡山國小教師林晉如現身說法。

林蕙蓉表示，零成本的濫訴讓教育現場必須花大筆經費調查，而教師一旦遭投訴，常被暫時停聘，嚴重影響教師身心與財產，尤其是握有教師工作生死大權的校長，有時藉由校是會議決定老師生死，解聘辦法沒有訂定「冤獄條款」，是教育部的重大違失，就算停聘調查後不成立，仍影響學術加給、年終考核獎金甚至特休。

邱凱裕表示，家長投訴無成本、發言不用證據，甚至可以做偽證，而他卻被迫要證明自己無罪，正常的老師經過冗長又被汙衊的調查之後，就算證明清白，有的還是會喪失教學熱忱。

林晉如去年12月遭臉書社團「小一聯盟」成員貼文匿名投訴，隨後進入為期7個月的校事會議調查。過程中該校校長竟兩度要林晉如向家長道歉、承擔責任，企圖把問題推給導師以息事寧人，而最後多件體罰、師對生霸凌統統不成立，林晉如卻因教師法中「親師溝通不良，且主要可歸責於教師」為由被記過。 全教產理事長林蕙蓉（右四）今天邀請遭濫訴的老師一起舉行記者會，呼籲終結校園濫訴，改正現行校事會議的濫訴行為。記者潘俊宏／攝影

