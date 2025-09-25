快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

當文化遇上科技！台南推AI共創課程 學生從故宮文物發想設計

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局積極推動智慧科技融入教育，新學年以「AI共創」為核心，整合8所科技中心，推出生成式AI創作、AI簡報設計、機器人控制、媒體識讀與資安等主題課程。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局積極推動智慧科技融入教育，新學年以「AI共創」為核心，整合8所科技中心，推出生成式AI創作、AI簡報設計、機器人控制、媒體識讀與資安等主題課程。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局積極推動智慧科技融入教育，新學年以「AI共創」為核心，整合8所科技中心，推出生成式AI創作、AI簡報設計、機器人控制、媒體識讀與資安等主題課程，並結合課程研發、師資培訓與學生實作，讓科技學習更貼近生活情境，今天在市府展現科技教育的前瞻成果。

和順科技中心近年與國立故宮博物院合作推動「AI共創」課程，帶領學員從青銅器、青花瓷等典藏文物汲取靈感，透過生成式AI轉化為專屬設計，完成獨一無二的皮件吊飾，展現文化與科技融合的成果。課程不僅提升學生的美感體驗與數位素養，也體現台南推動智慧科技的多元價值。

另，新學年度各科技中心將推出多項AI課程，包括「AI工具解放教學創造力」、「與AI共創—神獸村的小皮匠」、「芒果磚機器人：PID循跡控制」、「micro:bit擺攤神器—夜市打靶機程式」、「AI互動光劍製作」、「Canva AI設計與熱轉印體驗」等，涵蓋AI創意到資安素養，協助學校有效導入AI教育並深化應用，相關活動訊息也將陸續登載於台南市科技教育資源網(https://techedu.tn.edu.tw/)供查詢。

教育局長鄭新輝說，隨著生成式AI席捲全球，科技已成為影響社會與產業發展的重要力量，教育更需要走在前端，幫助孩子建立正確使用觀念與應用能力。市府投入資源，打造多元的學習環境，讓孩子具備面向未來的競爭力。因此，整合8所科技中心資，源推動AI主題課程，不僅符合課綱強調的跨域素養，也呼應社會對數位素養與創新應用的需求。力。

素養 台南

延伸閱讀

影／秋冬是情緒低落季節 南市推心靈處方箋 「永保安康要帶」

守護學童午餐品質不打折 南市自編近6億元支應

影／閱讀啟蒙不能等 南市教育局長入班說故事

打造學生多元發展舞台 南市技職教育連3年拿全國最高榮譽

相關新聞

全台22教師團體教部前抗議 調高待遇等五大訴求籲「挺老師、護教育」

教師節即將到來，來自全國各地22個教師工會今天聚集教育部前舉行「挺老師、護教育」抗議活動，提出教育決策回歸專業、行政減量...

影／苗栗教師節表揚 鍾東錦：縣府施政成果民調 教育發展讓鄉親最有感

苗栗縣政府昨天上午在文化觀光局中正堂舉辦資深、優良教師表揚大會，縣長鍾東錦上午在彰化參加重要行程，一結束就趕回參加表揚大...

盼解教師荒 學生團體、教團共同發聲：修偏遠條例、教甄穩定開缺

教師節將至，EdYouth、代理暨代課教師產業工會與TFT今日召開記者會，共同呼籲教育部解決「教師荒」，唯有全面檢視教師...

影／基隆教師節前發敬師金300變600元翻倍 3850人受惠

基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人...

當文化遇上科技！台南推AI共創課程 學生從故宮文物發想設計

台南市教育局積極推動智慧科技融入教育，新學年以「AI共創」為核心，整合8所科技中心，推出生成式AI創作、AI簡報設計、機...

影／秋冬是情緒低落季節 南市推心靈處方箋 「永保安康要帶」

秋冬季節日照減少、氣溫下降，容易造成情緒低落。南市教育局學生輔導諮商中心為減少學生面對課業、人際與自我認同的壓力，降低自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。