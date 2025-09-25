當文化遇上科技！台南推AI共創課程 學生從故宮文物發想設計
台南市教育局積極推動智慧科技融入教育，新學年以「AI共創」為核心，整合8所科技中心，推出生成式AI創作、AI簡報設計、機器人控制、媒體識讀與資安等主題課程，並結合課程研發、師資培訓與學生實作，讓科技學習更貼近生活情境，今天在市府展現科技教育的前瞻成果。
和順科技中心近年與國立故宮博物院合作推動「AI共創」課程，帶領學員從青銅器、青花瓷等典藏文物汲取靈感，透過生成式AI轉化為專屬設計，完成獨一無二的皮件吊飾，展現文化與科技融合的成果。課程不僅提升學生的美感體驗與數位素養，也體現台南推動智慧科技的多元價值。
另，新學年度各科技中心將推出多項AI課程，包括「AI工具解放教學創造力」、「與AI共創—神獸村的小皮匠」、「芒果磚機器人：PID循跡控制」、「micro:bit擺攤神器—夜市打靶機程式」、「AI互動光劍製作」、「Canva AI設計與熱轉印體驗」等，涵蓋AI創意到資安素養，協助學校有效導入AI教育並深化應用，相關活動訊息也將陸續登載於台南市科技教育資源網(https://techedu.tn.edu.tw/)供查詢。
教育局長鄭新輝說，隨著生成式AI席捲全球，科技已成為影響社會與產業發展的重要力量，教育更需要走在前端，幫助孩子建立正確使用觀念與應用能力。市府投入資源，打造多元的學習環境，讓孩子具備面向未來的競爭力。因此，整合8所科技中心資，源推動AI主題課程，不僅符合課綱強調的跨域素養，也呼應社會對數位素養與創新應用的需求。力。
