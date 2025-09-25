快訊

盼解教師荒 學生團體、教團共同發聲：修偏遠條例、教甄穩定開缺

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教師節前夕，EdYouth一滴優教育協會理事長蔡其曄（右四）等團體代表今天邀請朝野立委共同呼籲正視「教師荒」問題，以及速修「偏教條例」。記者潘俊宏／攝影
教師節前夕，EdYouth一滴優教育協會理事長蔡其曄（右四）等團體代表今天邀請朝野立委共同呼籲正視「教師荒」問題，以及速修「偏教條例」。記者潘俊宏／攝影

教師節將至，EdYouth、代理暨代課教師產業工會與TFT今日召開記者會，共同呼籲教育部解決「教師荒」，唯有全面檢視教師制度與資源分配，才能確保教育體制發展。教團提出訴求，首先是盡速修訂「偏遠地區學校教育發展條例」，強化專聘教師的在職培訓。再來是提升導師費、增列輔導及技高專業教師加給，同時確保各縣市教師甄選穩定開缺，並放寬大學現行師培名額限制。

面對教育現場種種問題，出身教育現場的立委伍麗華認為，教育部應行政減量，讓老師專注在教學。另外，行政加給及導師費多年未調整，盼教育部研議提高，也鼓勵更多人做好行政工作。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，教師處境長期遭忽視，過去20年基本工資漲幅230%，但國小至高中的鐘點費僅上調5%至29%，遠落後於社會薪資水準，要求鐘點費應與基本工資連動，保障教師專業價值。

台師大學生會會長黃莨騰表示，現在教師待遇、教學環境已不如以往，政府應該更積極地規劃教師福利，讓執教鞭不只是備案。老師需要的不只是尊嚴，他需要的是教學的效能感，是覺得可以被支持的環境。

偏鄉缺師問題也是記者會關注重點，TFT為台灣而教教育基金會總監吳東懋呼籲應讓長期留在偏鄉、已展現投入熱忱的無證代理教師，能更快獲得師培訓練與保障。吳東懋指出，教育部今年推動的「偏遠地區學士後學分班」報名踴躍，建議檢討現行年資限制，統一調整為「3年內服務滿4學期」，並適度增加招生名額，以回應偏鄉師資不足的現況。

立法委員柯志恩強調，「制度必須保有彈性，政策必須面對現實」，應提供偏鄉代理教師取得正式資格的機會，並打造支援團隊減少孤立感，以留住熱情師資。行政院應加速啟動修法，讓偏鄉教育條例更貼近現場需求，確保教育品質與公平。

針對家庭教育，立委陳培瑜指出，教育部過往對於家庭教育的推動主要交由各縣市的家庭教育中心，而家庭教育中心對於家庭 教育的宣導方法較為限縮，導致近年許多家長對於孩子、教師、校方有許多的不理解，亦造成親、師間諸多衝突。呼籲應當積極推動家庭教育業務，讓家長重回教育現場，化解親師對立局面。

