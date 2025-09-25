影／秋冬是情緒低落季節 南市推心靈處方箋 「永保安康要帶」

秋冬季節日照減少、氣溫下降，容易造成情緒低落。南市教育局學生輔導諮商中心為減少學生面對課業、人際與自我認同的壓力，降低自我傷害的風險，大新豐區專業輔導人員結合在地特色，推出安心宣導工具「永保安康要帶(藥袋)」，象徵心靈的處方箋，陪伴學生走過可能難以訴說的低潮時光。

教育局表示，面對情緒困難時，沒有人需要獨自承受，「永保安康」代表著對平安與健康的期許，期待每位孩子在難過時可以得到溫暖與力量，「永」遠相信，黑夜終會迎來黎明；「保」持勇氣，走過未知的道路；「安」心依靠，因為有人在乎；健「康」成長，愛自己也愛世界。

孩子的情緒調適與成長同等重要，教育局長鄭新輝表示，希望透過創意設計，讓輔導資源更親近、自然，也更溫柔地被接受。他說，身體的不適或行為異常，有可能是求助的訊號，需要教師及家長主動傾聽、支持與關懷。

南市學生輔導諮商中心主任陳怡潔說明，每個要帶(藥袋)內都有療癒金句，象徵在最需要時的一句話、一份力量。學生可將「要帶」或療癒金句放在書包、鉛筆盒或抽屜裡，情緒低落或壓力大時，打開看看並深呼吸3次，想像自己正被溫暖擁抱。家長或老師也可與孩子輪流抽療癒金句、分享感受。

在這個季節交替、天氣漸涼的時刻，願「永保安康要帶」成為孩子們口袋裡的安心，也成為家庭與學校之間的情感橋梁。或許無法替彼此走過所有低谷，但只要有人願意伸出手，就能讓黑暗中多一盞燈，讓平安與健康，在每個角落綻放。

