影／教師節前夕全教總陳抗 盼教育部成為老師後盾

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
教師節前夕，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良（中）與22個地方教師工會代表今天一起到教育部前陳情，要求教育部成為老師後盾。記者潘俊宏／攝影
教師節前夕，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良（中）與22個地方教師工會代表今天一起到教育部前陳情，要求教育部成為老師後盾。記者潘俊宏／攝影

教師節前夕，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良與22個地方教師工會代表到教育部前陳情，提出1.挺教師、抗民粹，2.助教學、免雜務，3.護專業、斬濫訴，4.顧校安、增人力，5.穩師資、條待遇等五大訴求。

侯俊良表示，眾多教師在教學現場日漸感到疲憊與迷茫，因為教學環境持續在惡化，要解決當前教師的工作困境，教育部必須正視並解決教師長期以來所面對的結構性問題。侯提出，許多教育決策總先考量選票壓力與輿論風向，不緊弱化教育專業，老師更常是犧牲品；還有老師工作應以課堂教學、輔導學生為核心，不應被繁重行政庶務與非教學活動淹沒；近年來對老師濫訴案件頻繁且嚴重，老師動則得咎；至於層出不窮的校安問題應該增加專責人力，而不是增加老師責任；最後面對物價高漲的今日，應該合理調整教師待遇與福利。

現場也來了多名師培系所的學生聲援，現在許多學生放棄教程的機會，改向業界發展，希望政府能聽到師資生的聲音，讓教育回歸專業。

教師節前夕，全國教師工會總聯合會與22個地方教師工會代表今天一起到教育部前陳情，要求教育部成為老師後盾。記者潘俊宏／攝影
教師節前夕，全國教師工會總聯合會與22個地方教師工會代表今天一起到教育部前陳情，要求教育部成為老師後盾。記者潘俊宏／攝影
教師節前夕，全國教師工會總聯合會與22個地方教師工會代表今天一起到教育部前陳情，在教育部外圍欄杆綁上黃絲帶與藍絲帶表達訴求。記者潘俊宏／攝影
教師節前夕，全國教師工會總聯合會與22個地方教師工會代表今天一起到教育部前陳情，在教育部外圍欄杆綁上黃絲帶與藍絲帶表達訴求。記者潘俊宏／攝影

