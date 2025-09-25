快訊

影／教師節前夕 朝野立委籲速修偏鄉教育條例

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
教師節前夕，EdYouth一滴優教育協會理事長蔡其曄（右四）等團體代表今天邀請朝野立委共同呼籲正視「教師荒」問題，以及速修「偏教條例」。記者潘俊宏／攝影
教師節前夕，EdYouth一滴優教育協會理事長蔡其曄（右四）等團體代表今天邀請朝野立委共同呼籲正視「教師荒」問題，以及速修「偏教條例」。記者潘俊宏／攝影

教師節前夕，EdYouth一滴優教育協會等團體今天邀請朝野立委共同呼籲正視「教師荒」問題，以及速修「偏教條例」，改善濫訴、協助偏鄉無證老師取得教師證等訴求。

民進黨立委陳培瑜表示，許多家長對孩子教育、老師、校園有許多不理解，往往造成親師衝突、濫訴，有必要加強家庭教育，讓家長也扛起教育的一環，重回教育現場與老師共同合作，減少親師對立與濫訴的情況。

國民黨立委柯志恩表示，「偏教條例」的修訂在立法院有很多版本，但是獨缺教育部的版本，如果有行政院的版本會很容易有凝聚力取得修法共識，例如偏鄉老師所面對的不僅是合理薪資得調整，教師熱情的持續，還要要想辦法解決、支持偏鄉老師孤立無援的感受，所以制度必須保持彈性，政策必須面對現實，否則單靠加薪與熱情難以成為撐著老師待在偏鄉的原因。

教師節前夕，EdYouth一滴優教育協會理事長蔡其曄（右二）等團體代表今天邀請朝野立委共同呼籲正視「教師荒」問題，以及速修「偏教條例」，國民黨立委柯志恩（右三）呼籲教育部儘速提出修法版本來凝聚共識。記者潘俊宏／攝影
教師節前夕，EdYouth一滴優教育協會理事長蔡其曄（右二）等團體代表今天邀請朝野立委共同呼籲正視「教師荒」問題，以及速修「偏教條例」，國民黨立委柯志恩（右三）呼籲教育部儘速提出修法版本來凝聚共識。記者潘俊宏／攝影

影／教師節前夕 朝野立委籲速修偏鄉教育條例

