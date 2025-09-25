聽新聞
0:00 / 0:00
影／教師節前夕 朝野立委籲速修偏鄉教育條例
教師節前夕，EdYouth一滴優教育協會等團體今天邀請朝野立委共同呼籲正視「教師荒」問題，以及速修「偏教條例」，改善濫訴、協助偏鄉無證老師取得教師證等訴求。
民進黨立委陳培瑜表示，許多家長對孩子教育、老師、校園有許多不理解，往往造成親師衝突、濫訴，有必要加強家庭教育，讓家長也扛起教育的一環，重回教育現場與老師共同合作，減少親師對立與濫訴的情況。
國民黨立委柯志恩表示，「偏教條例」的修訂在立法院有很多版本，但是獨缺教育部的版本，如果有行政院的版本會很容易有凝聚力取得修法共識，例如偏鄉老師所面對的不僅是合理薪資得調整，教師熱情的持續，還要要想辦法解決、支持偏鄉老師孤立無援的感受，所以制度必須保持彈性，政策必須面對現實，否則單靠加薪與熱情難以成為撐著老師待在偏鄉的原因。
【文教熱話題】
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言