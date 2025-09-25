全台22教師團體教部前抗議 調高待遇等五大訴求籲「挺老師、護教育」

教師節即將到來，來自全國各地22個教師工會今天聚集教育部前舉行「挺老師、護教育」抗議活動，提出教育決策回歸專業、行政減量提升教學品質、斬除濫訴、穩師資調高待遇等五大訴求，希望各界理解當前教師工作困境，也要求教育部正視並解決教師長期以來所面臨的結構性問題。

教育部國教署副署長戴淑芬代表教育部至現場接受陳情書，教師代表隨後進入教育部進行協商。教育部預計稍晚發布新聞稿回應。

面對家長申訴、行政繁瑣等事項，眾多教師在教學現場日漸感到疲憊與迷茫，全教總理事長侯俊良表示，近年來，許多教育決策總先考量選票壓力及社會輿論風向，嚴重削弱教育專業，教師更常成為犧牲品，教師實際上也常常被繁重的行政庶務與非屬教學活動所淹沒，且還要面對2019年「教師法」修正以來，濫訴無罰則、小案大辦的氛圍，嚴重影響教學意願與士氣。

此外，校園安全事件層出不窮，人力不足，讓老師備受壓力，待遇方面，物價持續高漲，但教師薪資待遇卻未能合理調整，影響教師生活品質，更降低優秀人才投入教育職場的意願，都要受到重視。

全教總與各教師工會團體今天在教育部前共同呼籲，教育決策應回歸專業，應以教育工作者意見為主導。實施行政專職化，編制專門行政人員，簡化學校行政流程，真正落實行政減量，讓教師專注備課與教學，提升教學品質。並啟動修教師法，遏止惡意濫訴，保護教師的專業自主性，面對校園安全危機，應持續增設專職專責的校安人力與專業輔導人力，更要建立合理的教師薪資調漲機制以留人引才。

現場還有兩位師培生到場參與，國立台灣師範大學師資生聯會長張語宸表示，盡管台師大校內很多同學對教育工作充滿熱忱，但觀察當前教育環境對教師非常不利，有許多師培系所的學生決定放棄教職之路，轉而投身其他工作，師培漸漸不再是師大的主流。

台師大師培生呂紹瑜說，教育部未從根本解決問題，反而以「彈性聘任」等措施補救，甚至允許有業界經驗者僅需修習8學分後即可轉任教師，這對長時間完成師培流程的學生而言，簡直就是極端不尊重。

呂紹瑜說，最希望的是有一個健康的教育環境，讓他們未來當上老師時，可以專心實踐教育理想。可是，現在當越接近現實時，心就越涼，教育部的政策校園公共球具等等天馬行空，決策都不跟第一線溝通，老師們還常不小心就被學生公審，如果環境不改變，最終一定留不住人才。

立委牛煦庭、柯志恩、徐巧芯、張雅琳、劉書彬也都到場聲援教師們。牛煦庭表示，今年教師節恢復放假，這一天不只是多了一天假，在放假的同時，要重新思考「尊師重道」的精神，以及教育環境目前面臨的真實困境。柯志恩也呼籲，教育部正視教師的吶喊：減少與教學無關業務、補足人力與資源、尊重教師專業、多傾聽基層教師的心聲，勿再輕忽、迴避。

張雅琳表示，教育部應該檢討「校外導護」、「校園愛心球」，以及「無差別受理投訴、有罪推論」等政策是否還要繼續推動，並研擬更妥適的替代方案。讓教師回歸教學本業，確認專業分工，讓孩子擁有更安心、更有品質的學習環境。 面對家長申訴、行政繁瑣等等事項，眾多教師在教學現場日漸感到疲憊與迷茫，教師團體呼籲教育部重視問題。記者董俞佳／攝影 教師節即將到來，來自全國各地22個教師工會今天聚集教育部前舉行「挺老師、護教育」抗議活動。記者董俞佳／攝影

