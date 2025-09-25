海大許瑞峯提「海洋塑膠雪花」揭汙染入侵黑潮 獲吳大猷紀念獎

國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯長期投入海洋微型與奈米塑膠汙染研究，是國內該領域的重要開創者，他提出「海洋塑膠雪花」概念，並揭露微塑膠汙染入侵黑潮主軸的證據，獲國科會今年度「吳大猷先生紀念獎」。

許瑞峯研究發現，塑膠垃圾進入海洋後不只漂浮在海面上，還會分解成肉眼難以看見的微型塑膠（microplastics），甚至奈米塑膠，這些微型塑膠會和海水中的藻類、膠體聚集，形成類似雪花的團塊「海洋塑膠雪花」（Marine Plastic Snow）。

許瑞峯說，微塑膠已在食用的海鮮或飲用水中偵測到，人類的血也偵測到微塑膠濃度，說明微塑膠已進入人類食物鏈，大家都無法置身事外。

許瑞峯指出，隨著塑膠使用量提升，塑膠廢棄物隨之增加，直徑小於零點五公分就屬微塑膠，並隨時間裂解成更微小的粒子。塑膠廢棄物對海洋生物的危害程度跟大小有關係

許瑞峯表示，於比表面積小，海洋塑膠雪花也容易吸附汙染物質，進入食物鏈後容易透過生物累積或放大效應，影響生物體生理功能，干擾海洋生態；或甚至會在海浪拍打的過程噴發至大氣中。

許瑞峯團隊2021年在黑潮主軸偵測到微塑膠汙染，證實了微型塑膠在海洋中無所不在。雖然目前尚未定調危害人體的微塑膠濃度閾值，但已有研究確認塑膠汙染對生物的負面影響，且危害程度與暴露濃度具有相關性。

為勾勒出環境塑膠對人體及自然的威脅，團隊建置奈米塑膠濃縮與偵測技術，不僅精準監測海洋中的微塑膠，更是期望建立一個分析平台，能運用在所有的環境介質，讓不同領域研究者都能使用。

許瑞峯9月最新研究獲頂尖國際期刊「水研究」刊登，成功揭示不同類型與型態微型塑膠的嵌入會增加有機物的纏繞和黏附，提高海洋塑膠雪花進入食物網的的機率，成功鏈結塑膠汙染傳輸與有機碳封存的關係，也為全球海洋中「消失的塑膠」的去處提供一個可能的傳輸機制。

今年許瑞峯代表海洋委員會與環境部共同參與聯合國全球塑膠公約收集第一手談判資訊並持續推動跨國合作，已與美國、英國等頂尖研究機構建立夥伴關係，並參與南極國際研究計畫，將台灣海洋科學研究成果推向國際舞台。

許瑞峯目前已成功開發奈米塑膠濃縮與偵測技術，為全球海洋奈米塑膠汙染與生態風險的全面評估奠定關鍵基礎，是這次獲獎關鍵。

