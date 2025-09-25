快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

海大許瑞峯提「海洋塑膠雪花」揭汙染入侵黑潮 獲吳大猷紀念獎

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海洋塑膠雪花的形成和傳輸。圖／國立台灣海洋大學提供
海洋塑膠雪花的形成和傳輸。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯長期投入海洋微型與奈米塑膠汙染研究，是國內該領域的重要開創者，他提出「海洋塑膠雪花」概念，並揭露微塑膠汙染入侵黑潮主軸的證據，獲國科會今年度「吳大猷先生紀念獎」。

許瑞峯研究發現，塑膠垃圾進入海洋後不只漂浮在海面上，還會分解成肉眼難以看見的微型塑膠（microplastics），甚至奈米塑膠，這些微型塑膠會和海水中的藻類、膠體聚集，形成類似雪花的團塊「海洋塑膠雪花」（Marine Plastic Snow）。

許瑞峯說，微塑膠已在食用的海鮮或飲用水中偵測到，人類的血也偵測到微塑膠濃度，說明微塑膠已進入人類食物鏈，大家都無法置身事外。

許瑞峯指出，隨著塑膠使用量提升，塑膠廢棄物隨之增加，直徑小於零點五公分就屬微塑膠，並隨時間裂解成更微小的粒子。塑膠廢棄物對海洋生物的危害程度跟大小有關係

許瑞峯表示，於比表面積小，海洋塑膠雪花也容易吸附汙染物質，進入食物鏈後容易透過生物累積或放大效應，影響生物體生理功能，干擾海洋生態；或甚至會在海浪拍打的過程噴發至大氣中。

許瑞峯團隊2021年在黑潮主軸偵測到微塑膠汙染，證實了微型塑膠在海洋中無所不在。雖然目前尚未定調危害人體的微塑膠濃度閾值，但已有研究確認塑膠汙染對生物的負面影響，且危害程度與暴露濃度具有相關性。

為勾勒出環境塑膠對人體及自然的威脅，團隊建置奈米塑膠濃縮與偵測技術，不僅精準監測海洋中的微塑膠，更是期望建立一個分析平台，能運用在所有的環境介質，讓不同領域研究者都能使用。

許瑞峯9月最新研究獲頂尖國際期刊「水研究」刊登，成功揭示不同類型與型態微型塑膠的嵌入會增加有機物的纏繞和黏附，提高海洋塑膠雪花進入食物網的的機率，成功鏈結塑膠汙染傳輸與有機碳封存的關係，也為全球海洋中「消失的塑膠」的去處提供一個可能的傳輸機制。

今年許瑞峯代表海洋委員會與環境部共同參與聯合國全球塑膠公約收集第一手談判資訊並持續推動跨國合作，已與美國、英國等頂尖研究機構建立夥伴關係，並參與南極國際研究計畫，將台灣海洋科學研究成果推向國際舞台。

許瑞峯目前已成功開發奈米塑膠濃縮與偵測技術，為全球海洋奈米塑膠汙染與生態風險的全面評估奠定關鍵基礎，是這次獲獎關鍵。

許瑞峯提出海洋塑膠雪花概念，圖中綠色線條為塑膠纖維。圖／國立台灣海洋大學提供
許瑞峯提出海洋塑膠雪花概念，圖中綠色線條為塑膠纖維。圖／國立台灣海洋大學提供
許瑞峯團隊成員，他提出海洋塑膠雪花概念，圖／國立台灣海洋大學提供
許瑞峯團隊成員，他提出海洋塑膠雪花概念，圖／國立台灣海洋大學提供
許瑞峯長期投入海洋微型與奈米塑膠汙染研究，他提出「海洋塑膠雪花」概念。圖／國立台灣海洋大學提供
許瑞峯長期投入海洋微型與奈米塑膠汙染研究，他提出「海洋塑膠雪花」概念。圖／國立台灣海洋大學提供
許瑞峯團隊調查海洋微塑膠汙染。圖／國立台灣海洋大學提供
許瑞峯團隊調查海洋微塑膠汙染。圖／國立台灣海洋大學提供
許瑞峯說，微塑膠已在食用的海鮮或飲用水中偵測到，人類的血也偵測到微塑膠濃度，說明微塑膠已進入人類食物鏈，大家都無法置身事外。圖／許瑞峯提供
許瑞峯說，微塑膠已在食用的海鮮或飲用水中偵測到，人類的血也偵測到微塑膠濃度，說明微塑膠已進入人類食物鏈，大家都無法置身事外。圖／許瑞峯提供
許瑞峯團隊調查海洋微塑膠汙染。圖／國立台灣海洋大學提供
許瑞峯團隊調查海洋微塑膠汙染。圖／國立台灣海洋大學提供

奈米 成功 關係

延伸閱讀

樹林火警釀1家3口枉死 死者母痛訴「起火工廠負責人應出來面對」

咫尺天涯…樹林電池工廠惡火 一家3口喪命處「僅距門口一步之遙」

樹林工廠大火延燒釀3死 消防局長曝起火點：電動機車鋰電池工廠

樹林電池工廠大火波及隔壁 塑膠工廠負責人一家兩大1小枉死

相關新聞

9成公幼暑期加托 教團：靠老師加班在撐

為減輕家庭育兒負擔，教育部近兩年新增逾四百班「兩歲專班」，更開辦公幼暑期加托服務，今年有近七萬名幼兒參與，開辦園數達九成...

暑期加托人力緊 家長：老師若過勞也難安心

為了協助雙薪家庭減輕育兒負擔，公立幼兒園近年開始提供寒暑假加托服務，卻也衍生教師人力不足等爭議。家長直言，老師長期過勞的...

影／苗栗教師節表揚 鍾東錦：縣府施政成果民調 教育發展讓鄉親最有感

苗栗縣政府昨天上午在文化觀光局中正堂舉辦資深、優良教師表揚大會，縣長鍾東錦上午在彰化參加重要行程，一結束就趕回參加表揚大...

影／基隆教師節前發敬師金300變600元翻倍 3850人受惠

基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人...

海大許瑞峯提「海洋塑膠雪花」揭汙染入侵黑潮 獲吳大猷紀念獎

國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯長期投入海洋微型與奈米塑膠汙染研究，是國內該領域的重要開創者，他提出「海...

彰化教師節禮券僅20店可用 師怨不方便

彰化縣政府採購教師節禮券年年採最低標，得標超商全台家數在四大超商敬陪末座，彰化縣26鄉鎮市僅20家，集中12鄉鎮市，教師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。