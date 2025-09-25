影／苗栗教師節表揚 鍾東錦：縣府施政成果民調 教育發展讓鄉親最有感

苗栗縣政府昨天上午在文化觀光局中正堂舉辦資深、優良教師表揚大會，縣長鍾東錦上午在彰化參加重要行程，一結束就趕回參加表揚大會，他強調縣府施政成果的民調，教育改善的情況讓鄉親最有感，未來即使縣府財政困難，但用於教育的經費「絕不手軟」，明年的敬師獎勵金也將大幅加碼。

縣府指出，出席接受表揚的教師共有205人，包括3位榮獲師鐸獎、1位榮獲杏壇芬芳獎、服務滿40年有6人、滿30年76人、滿20年70人、滿10年46人，另有教學輔導認證教師3人。

苗栗縣今年有3名師鐸獎獲獎者，分別是國立聯合大學護理老師高淑芳、國立苗栗農工教務主任謝文斌、照南國中校長湯秀琴。其中，聯大高淑芳執教20多年，教學理念結合五感體驗學習法，取代傳統講授方式，並與校方的樂齡大學合作，促成與銀髮族代間學習。

苗農主任謝文斌任教28年，期間擔任行政兼職工作長達20年，多年來與學校教師犧牲假日培訓學生參加技藝競賽、科展、專題與升學，學生都相當爭氣，多次拿下全國第一、國際第一的殊榮。

照南國中湯秀琴從事教職已滿33年，秉持「把每個孩子帶上來」的精神，整合七大領域，發展特色方案課程，2017年以「光與影的身聲魅影」為主題獲教育部「教學卓越金質獎」。

杏壇芬芳獎獲獎教師竹南國中主任蔡娟娟從事教育工作逾35年，始終保持活力與熱情，以溫柔微笑、充滿能量引導學生，在教學上堅持設計與創新，行政方面也積極推動讀書風氣與會考成績，蔡主任已於今年2月1日退休，但她的教育理念與熱忱仍持續影響許多學子。

昨天表揚典禮先由副縣長邱俐俐代表鍾縣長頒獎，鍾東錦結束在彰化的重要行程後，立即北返苗栗，趕到會場向全場受獎教師表達謝意和敬意，強調縣府雖然財政困難，但投資教育絕不手軟。

