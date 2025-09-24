9成公幼暑期加托 教團：靠老師加班在撐
為減輕家庭育兒負擔，教育部近兩年新增逾四百班「兩歲專班」，更開辦公幼暑期加托服務，今年有近七萬名幼兒參與，開辦園數達九成。不過幼教團體批評，暑期加托開辦以來，教師、教保員人力嚴重不足，僅靠老師熱情在撐，最終可能犧牲教育現場安全與照顧品質。
根據國教署統計，近八年來，累計補助增設公共化幼兒園約三千九百班，供應約廿六點七萬個名額，另也擴大延長照顧與寒暑期加托服務，參與的公立幼兒園園所達九成。
不過，暑假原是公幼教師休息與充電時段，前年開始在教育部鼓勵之下，公幼為了招生不得不開辦寒暑期加托，而且開班時間愈來愈長，更有幼兒園整整八周全數開班。
許多公幼老師持續呼籲，支援人力缺乏配套，恐釀老師過勞，衝擊幼教品質。此外，雖然可聘外部人力，但有公幼老師指出，找外部的適當人選其實不容易。
全教總幼委會主委楊逸飛指出，現在的制度，完全是靠原有人力在撐，人力缺口非常嚴重。以教保人員來說，在公幼延長照顧制度推行後，由於缺乏額外人力支援，使得教保員與公幼教師都要撐起全年的加托工作。
楊逸飛也呼籲，教育部若有經費應與地方政府協商，避免各縣市持續出現「半個班」的狀況，否則擴大再多班，教學品質卻形同打折做半套，常見一位老師獨力支撐，恐讓師生處於潛在危險邊緣。
幼教產業工會執行長許文菁也說，工會肯定政府在量能上的投入，但是單純追求學生的入園名額跟收托的時間長短，卻忽略教保人員的勞動環境與專業支持，只會讓現場更加疲於奔命。
許文菁表示，目前公幼的暑期加托服務讓近七萬名幼兒受惠，但工會接獲的基層回饋卻是「老師全年無休，真的好累、有命賺沒命花」。這樣的「成效」其實是以教育人員的過勞為代價。這是國教署要思考的問題，尤其未來教保員的人力缺口恐怕更大。
對此，教育部表示，持續補助公幼每園外加配置一名教保員人事費，針對開辦延長照顧具一定規模者，亦額外補助加置照顧服務人力人事費，亦可外聘符合幼照法定之適當人選協助延長照顧服務。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言