快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

聽新聞
0:00 / 0:00

暑期加托人力緊 家長：老師若過勞也難安心

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
教育部推動公立幼兒園寒暑期加托服務，卻也衍生教師人力不足等爭議。示意圖。圖／聯合報系資料照片
教育部推動公立幼兒園寒暑期加托服務，卻也衍生教師人力不足等爭議。示意圖。圖／聯合報系資料照片

為了協助雙薪家庭減輕育兒負擔，公立幼兒園近年開始提供寒暑假加托服務，卻也衍生教師人力不足等爭議。家長直言，老師長期過勞的話，確實讓人無法放心。全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕強調，教師荒已成國安議題，政府應正視並提出因應。

孩子就讀公幼的張小姐表示，公幼加托服務確實解決家長的燃眉之急，但也觀察到，老師們長時間留守園內、鮮少有休息機會，令人不忍。如果老師過勞，教學品質跟孩子的學習狀態會受影響，家長也不一定安心。

另一位黃先生說，「夫妻都要上班，孩子暑假能有加托安排，幫助很大。」但也希望政府能讓制度更完整，不只是把孩子留下來，而是要有足夠人力與資源，確保孩子真的得到好的照顧。

基隆教育關懷協會前理事長高鈺淳表示，暑期托育需求持續增加，然而現場教師人力吃緊，勢必影響服務品質。政府應該提出具體配套，不要再依賴老師延長工時，確保孩子在安全健康的環境中成長。

教師荒 托育 幼兒園

延伸閱讀

移工轉任中階技術人力解人力荒？ 廠商：5、6萬薪資不如請本地人

花蓮救災 盧秀燕：救生艇馬達卡土石人力救援為主

花蓮災情重…批縣府沒提人力疏散計畫 陳培瑜：傅崐萁要不要幫太太回話

中台灣製造業缺工 逾900家公司資深移工任中階技術人力穩產能

相關新聞

9成公幼暑期加托 教團：靠老師加班在撐

為減輕家庭育兒負擔，教育部近兩年新增逾四百班「兩歲專班」，更開辦公幼暑期加托服務，今年有近七萬名幼兒參與，開辦園數達九成...

暑期加托人力緊 家長：老師若過勞也難安心

為了協助雙薪家庭減輕育兒負擔，公立幼兒園近年開始提供寒暑假加托服務，卻也衍生教師人力不足等爭議。家長直言，老師長期過勞的...

影／苗栗教師節表揚 鍾東錦：縣府施政成果民調 教育發展讓鄉親最有感

苗栗縣政府昨天上午在文化觀光局中正堂舉辦資深、優良教師表揚大會，縣長鍾東錦上午在彰化參加重要行程，一結束就趕回參加表揚大...

彰化教師節禮券僅20店可用 師怨不方便

彰化縣政府採購教師節禮券年年採最低標，得標超商全台家數在四大超商敬陪末座，彰化縣26鄉鎮市僅20家，集中12鄉鎮市，教師...

影／基隆教師節前發敬師金300變600元翻倍 3850人受惠

基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人...

桃園市5所社區大學深耕多年 教師節前48名講師及志工獲表揚

教師節前，桃園市長張善政今日下午於平鎮區婦幼活動中心，為社區大學教育師鐸獎、優良課程及優良志工頒獎，共48名講師及志工獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。