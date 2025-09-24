快訊

財政部加徵反傾銷稅 部分品牌啤酒將漲價

最新死傷數據出爐！馬太鞍溪堰塞湖溢流 14死32傷46失聯

花蓮堰塞湖溢流已釀17死…官方募款專案明起接受捐款 4大管道一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆教師節前發敬師金300變600元翻倍 3850人受惠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人。今年市府於教師節前發放「敬師金」禮券，每人600元，較去年加倍，共3850人受惠。

基隆市今年由仁愛國小江家慶老師、安樂高中黃乃文老師獲「師鐸獎」，兩位老師皆以「陪伴式教育」成功引導學生重拾學習動機，深具典範意義；全國SUPER教師獎得主則為八斗高中教師盧佳怡。

成功國小退休校長楊熾瀧長期透過臉書分享地方文史、校園觀察，並持續受聘擔任教育顧問，獲頒「教育奉獻獎」。此外，碇內國小黃正昆校長、中興國小鄭兆斌校長及和平國小張梅寶老師，則榮獲「40年資深優良教師」殊榮。

謝國樑表示，教師是教育的中堅力量，工作既辛勞又責任重大，市府將持續為教師打造更友善的教育工作環境。為感謝教師的辛勞，今年市府於教師節前發放「敬師金」禮券，每人600元，較去年加倍，共計3850人受惠，包含市屬高中、公私立國中小、幼兒園教師、外籍英語教師、教官、專業運動教練、教保員及助理教保員等。

對資深教師，今年有3位服務滿40年可領取1萬元、54位服務滿30年可領取8千元、61位服務滿20年可領取6千元、54位服務滿10年可領取4千元，表達對教育長青樹的誠摯敬意。

謝國樑表示，市府將持續以專業治理與創新政策，與教育夥伴攜手打造教育友善、人才永續的城市，讓基隆成為培育新世代、引領未來的希望基地。

基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人。圖／基隆市政府提供
全國SUPER教師獎得主八斗高中教師盧佳怡（右）。圖／基隆市政府提供
全國SUPER教師獎得主八斗高中教師盧佳怡（右）。圖／基隆市政府提供
基隆市仁愛國小江家慶老師（右）獲師鐸獎。圖／基隆市政府提供
基隆市仁愛國小江家慶老師（右）獲師鐸獎。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人。圖／基隆市政府提供

教師節 基隆

延伸閱讀

基隆東岸、信二停車場招商 公務員收賄195萬元判12年

謝國樑：分配款增73億歲入反減17億元 有點想哭

謝國樑與韓東大門設計廣場簽MOU 基隆轉型設計與國際接軌

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

相關新聞

影／基隆教師節前發敬師金300變600元翻倍 3850人受惠

基隆市政府今天表揚資深優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎、教澤獎、Super教師、卓越特教人員、績優暨資深教保人員等共249人...

桃園市5所社區大學深耕多年 教師節前48名講師及志工獲表揚

教師節前，桃園市長張善政今日下午於平鎮區婦幼活動中心，為社區大學教育師鐸獎、優良課程及優良志工頒獎，共48名講師及志工獲...

逾3.7萬人受惠！北市教師獎勵金擴大發放對象 加碼最高10次免費諮商

教師節將至，北市為感謝老師們辛勞付出，敬師獎勵發放對象再擴大，除既有發放對象外，再增加發放教育部相關專案計畫編制外代理教...

流感流行期提早到！北市校園疫情比去年暴增逾4倍 衛生局籲盡快打疫苗

北市流感疫情升溫，開學至20日校園流感通報已超過3千人次，比去年同期暴增4.6倍，衛生局表示，觀察到今年流感流行期有提前...

頭份國小附幼「天降菜刀」險砸實習師 校方：盡速設網具不追老婦責任

苗栗縣頭份國小附幼昨天下午4點多發生菜刀從天而降，掉落到幼兒園內的驚悚意外，經警方調查，菜刀是從緊鄰幼兒園的公寓大樓6樓...

全民英檢公布2026年測驗時程 將推4項樂齡友善服務

「全民英檢」（GEPT）主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）今正式公布2026年測驗日程，共規畫25場公開測驗，協助各年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。