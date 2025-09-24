桃園市5所社區大學深耕多年 教師節前48名講師及志工獲表揚

教師節前，桃園市長張善政今日下午於平鎮區婦幼活動中心，為社區大學教育師鐸獎、優良課程及優良志工頒獎，共48名講師及志工獲殊榮。

張善政表示，桃園市有5所社區大學已深耕多年嘉惠在地鄉親，今年春季班已開設逾千門課程，吸引近2萬人次學習。社區大學有別於正規教育，學習更著重於在地與社區服務，不僅提升民眾現代公民素養及公共事務參與能力，更能強化民眾對於在地認同、地方創生及促進社區永續發展的認知，也因應全球趨勢下，推展終身教育，建立學習社會，以提升公民素養，是社區大學極為重要的角色。

獲獎的中壢社區大學講師許素英教學展現高度創新精神，特別是在跨領域協同教學方面表現突出，透過自編教材，將生活情境、在地文化與英語學習結合，讓學員能以實際應用為導向，更容易理解並掌握英語表達的實用技巧；八德社區大學講師鄭雅云開設「世界風情創意肚皮舞」課程已超過20期，擅長將中東、亞洲與多元族群文化融入舞蹈教學，打造兼具文化深度與藝術美感的教學風格，不僅提升學員肢體能力，更強化文化素養。

獲獎志工涂孟溱是新楊平社區大學資深的志工之一，主動策劃與協助社區大學內部的教學與行政工作，讓活動圓滿順利，任何活動都能看到她投入其中、熱心服務的身影，不是為了掌聲才付出，而是出自一份對土地的愛、對人的關懷、對學習的熱情。

秋季班課程已於9月開課，可透過桃園市社區大學聯合網站查詢學習地點、課程及報名等資訊，65歲以上長者、新住民、原住民及低收入戶等民眾也享有優惠。

