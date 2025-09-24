逾3.7萬人受惠！北市教師獎勵金擴大發放對象 加碼最高10次免費諮商

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
教育局指出，首都教師所承受壓力大，新學年也擴大免費心理諮商次數，最多可提供每年10次免費心理諮商，協助老師消除困境與壓力，並開設特色課程協助教師舒壓。記者洪子凱／攝影
教師節將至，北市為感謝老師們辛勞付出，敬師獎勵發放對象再擴大，除既有發放對象外，再增加發放教育部相關專案計畫編制外代理教師及特教服務人員獎勵金，受益人數逾3.7萬名，教育局長湯志民也說，首都教師所承受壓力大，新學年也擴大免費心理諮商次數，最多可提供每年10次免費心理諮商，協助老師消除困境與壓力。

教育局在113學年度將教師節敬師獎勵金從600元提高到2000元，今年也擴大發放對象將私立教保機構教職員工、專職原住民族語教師及教育部相關專案計畫編制外代理教師及特教服務人員均納入發放對象，受惠人數逾3.7萬人，盼透過敬師金發放，讓第一線的教師感受到市府的支持。

局長湯志民坦言，首都工作除了生活消費高外，在教育現場面對家長、學生壓力也不小，加上近年來陳情管道越來越多元，老師需要處理面對問題也越來越多，老師若有被申訴，就必須舉行校事會議，但包含霸凌、性平成案率僅約一成，也讓不少老師疲於奔命感到心寒。

未適當緩解老師壓力，教育局也在新學年與心理師、諮商師與精神科醫師跨專業合作，提供心理諮詢、個別諮商及心理危機介入等服物，除在陽明山教師研習中心設有專屬諮商室外，亦設置4處合作心理諮商中心，讓公私立高中以下學校現職教師與校長，包含代理教師及教保員在內，每學年可免費申請6次個別諮商，若經專業評估有特殊需求，最多可增加至10次。

除了心理諮商外也規畫主題式紓壓團體課程，包含冥想、芳香療法、團體討論課程等，讓老師透過諮商以外的活動，適當分享、發洩情緒，並將每個人問題都提出一起討論，並滾動式調整課程類型，確保能夠適應教師需求的變化。

