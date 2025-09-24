流感流行期提早到！北市校園疫情比去年暴增逾4倍 衛生局籲盡快打疫苗

北市流感疫情升溫，開學至20日校園流感通報已超過3千人次，比去年同期暴增4.6倍，衛生局表示，觀察到今年流感流行期有提前進入跡象，加上又碰上開學群聚增加，呼籲民眾盡快接種疫苗，做好相關防疫，避免疫情擴散。

根據衛生局統計，上周北市校園流感通報1645人次，為113年以來單周通報量新高，開學日至20日累計通報3548人次，為去年同期757人次的4.6倍，在COVID-19疫情後流行疾病的周期都出現一些改變，今年流行季節感覺有提早跡象，加上開學後學生群聚密切度提高，導致疫情升溫嚴重。

北市衛生局表示，預防流感最有效的方法就是接種疫苗，去年10月起，國內分兩階段提供公費流感及新冠疫苗接種，其中學生族群為第一階段施打對象，並以校園集中接種為主，建立群體免疫，若學生無法於學校指定日期接種，仍可持學校發放的「補種通知單」前往合約院所補種，確保自身與同儕健康防護。

衛生局提醒，流感傳播力強，潛伏期通常為1至4天，症狀出現前一天即可能具傳播力，症狀較一般感冒嚴重，約需1至2周才能完全恢復，若出現發燒、頭痛、明顯肌肉痠痛、疲倦，可能是感染流感，應佩戴口罩盡速就醫，由醫師評估使用抗病毒藥劑或症狀治療，北市目前共有389家醫療院所可提供流感口服抗病毒藥劑服務。

