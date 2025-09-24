頭份國小附幼「天降菜刀」險砸實習師 校方：盡速設網具不追老婦責任

苗栗縣頭份國小附幼昨天下午4點多發生菜刀從天而降，掉落到幼兒園內的驚悚意外，經警方調查，菜刀是從緊鄰幼兒園的公寓大樓6樓掉落到校園，並找到涉案的81歲老婦，她疑因清洗鍋具、刀具後拿到陽台窗邊晾曬，卻不慎碰觸使菜刀掉落到幼兒園地面，還險些砸中幼兒園一名實習老師，校方了解情況後，已決定不追究老婦的責任，不過警方已受理報案，仍將依法律程序將老婦函送檢方偵辦。

頭份市民代表周訓宇昨晚將這起校園意外事件PO到臉書，由於當時案情還不明朗，讓網友「炸鍋」和憂慮。頭份警分局今天上午針對此案說明，希望盡速平息民眾的疑慮。

頭份國小校長李豪朕表示，得知老婦並非故意丟棄菜刀到校園，且未造成人員受傷，校方決定不追究老婦責任，目前校方獲得縣府教育處支持，將盡快增設網具，目前考慮使用強度較高的金屬網具，避免類似意外再發生。

頭份警分局表示，警方昨晚已將老婦帶回釐清案情及動機，將進一步深入了解老婦與學校及鄰居過往有無嫌隙或糾紛，並將視調查結果依法辦理。

老婦昨天被帶回警所調查，一度驚嚇到說不出話來，老婦強調當時在陽台晾曬清洗後的鍋具、刀具時，不小心碰到一旁的菜刀，才會讓菜刀掉落；這起驚悚意外，幸好未傷到人，警方初步研判老婦並非故意，但全案已進入司法程序，調查後仍將函送檢方偵辦。

