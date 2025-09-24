快訊

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這次不用點外送

聽新聞
0:00 / 0:00

頭份國小附幼「天降菜刀」險砸實習師 校方：盡速設網具不追老婦責任

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
昨天下午頭份國小附設幼兒園的機車停放區突然從天而降一把菜刀，險些砸中正牽機車要離校的一名幼兒園實習老師。圖／記者胡蓬生翻攝
昨天下午頭份國小附設幼兒園的機車停放區突然從天而降一把菜刀，險些砸中正牽機車要離校的一名幼兒園實習老師。圖／記者胡蓬生翻攝

苗栗縣頭份國小附幼昨天下午4點多發生菜刀從天而降，掉落到幼兒園內的驚悚意外，經警方調查，菜刀是從緊鄰幼兒園的公寓大樓6樓掉落到校園，並找到涉案的81歲老婦，她疑因清洗鍋具、刀具後拿到陽台窗邊晾曬，卻不慎碰觸使菜刀掉落到幼兒園地面，還險些砸中幼兒園一名實習老師，校方了解情況後，已決定不追究老婦的責任，不過警方已受理報案，仍將依法律程序將老婦函送檢方偵辦。

頭份市民代表周訓宇昨晚將這起校園意外事件PO到臉書，由於當時案情還不明朗，讓網友「炸鍋」和憂慮。頭份警分局今天上午針對此案說明，希望盡速平息民眾的疑慮。

頭份國小校長李豪朕表示，得知老婦並非故意丟棄菜刀到校園，且未造成人員受傷，校方決定不追究老婦責任，目前校方獲得縣府教育處支持，將盡快增設網具，目前考慮使用強度較高的金屬網具，避免類似意外再發生。

頭份警分局表示，警方昨晚已將老婦帶回釐清案情及動機，將進一步深入了解老婦與學校及鄰居過往有無嫌隙或糾紛，並將視調查結果依法辦理。

老婦昨天被帶回警所調查，一度驚嚇到說不出話來，老婦強調當時在陽台晾曬清洗後的鍋具、刀具時，不小心碰到一旁的菜刀，才會讓菜刀掉落；這起驚悚意外，幸好未傷到人，警方初步研判老婦並非故意，但全案已進入司法程序，調查後仍將函送檢方偵辦。

苗栗縣頭份國小附幼昨天下午4點多發生菜刀從天而降，掉落到幼兒園內的驚悚意外。圖／頭份市民代表周訓宇提供
苗栗縣頭份國小附幼昨天下午4點多發生菜刀從天而降，掉落到幼兒園內的驚悚意外。圖／頭份市民代表周訓宇提供

老婦 頭份 幼兒園

延伸閱讀

驚悚！頭份國小附幼「天降菜刀」險些砸中實習老師 涉案老婦也被嚇壞

賴清德總統在頭份義民廟參香 提客家國政報告「歡迎質詢」

35個團隊演出客家歌謠、八音暨採茶戲 27日、28日苗栗中正堂免費觀賞

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

相關新聞

流感流行期提早到！北市校園疫情比去年暴增逾4倍 衛生局籲盡快打疫苗

北市流感疫情升溫，開學至20日校園流感通報已超過3千人次，比去年同期暴增4.6倍，衛生局表示，觀察到今年流感流行期有提前...

頭份國小附幼「天降菜刀」險砸實習師 校方：盡速設網具不追老婦責任

苗栗縣頭份國小附幼昨天下午4點多發生菜刀從天而降，掉落到幼兒園內的驚悚意外，經警方調查，菜刀是從緊鄰幼兒園的公寓大樓6樓...

北市敬師獎勵逾3.7萬人！ 納886名代理、特教師

教師節將到，台北市教育局今天表示，114年度再增加教育部相關專案計畫編制外代理教師及特教服務人員886人納入敬師獎勵金發...

全民英檢公布2026年測驗時程 將推4項樂齡友善服務

「全民英檢」（GEPT）主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）今正式公布2026年測驗日程，共規畫25場公開測驗，協助各年...

9成公幼提供暑期加托 國教署統計：今年加托服務逾7萬人參與

解決少子女化挑戰並減輕家庭育兒負擔，教育部今表示，公共化幼兒園資源持續擴充，今年不僅投入約新台幣6億元經費增班設園，近兩...

全民英檢新年度日程公布！25場公開測驗 提供4樂齡友善服務

由財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）推動的「全民英檢」，2026年考試日程今天公布，同時也推出4項針對55歲以上族群的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。