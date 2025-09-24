全民英檢公布2026年測驗時程 將推4項樂齡友善服務

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
2026年全民英檢初級測驗將於2025年10月1日開放報名，中級測驗則預定於10月下旬開始受理報名。圖／聯合報系資料照片
2026年全民英檢初級測驗將於2025年10月1日開放報名，中級測驗則預定於10月下旬開始受理報名。圖／聯合報系資料照片

「全民英檢」（GEPT）主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）今正式公布2026年測驗日程，共規畫25場公開測驗，協助各年齡層考生規劃進修與學習之路。LTTC今年特別宣布推出「GEPT樂齡友善服務」，回應高齡社會需求，透過4項措施打造更友善的考試環境，陪伴55歲以上族群邁向「樂而忘齡」的終身學習生活。

LTTC執行長李欣穎指出，不間斷的學習能為人生帶來健康、自信與成就感，因此LTTC將「樂齡」列為推動重點，透過4項措施打造更友善的考試環境。首先，年滿55歲以上的考生將由系統自動安排與年齡相近的考生同場應試，營造安心氛圍，減少陌生壓力。其次，若3人以上一同報名，每人可享百元折扣，相當於初級聽讀測驗費用約8折。第三，考生若有測驗相關疑問，可立即透過專人服務獲得解答。而LTTC也將舉辦英語學習講座，免費參加，協助民眾持續進修。

74歲的張先生分享，他原本因朋友相邀而報名，後來發現透過全民英檢網站整理提供的資訊與免費資源，讓備考過程更有方向。66歲的葉女士目前在高雄橋頭樂齡中心學英文，已通過初級聽讀與寫作，並立下目標挑戰口說測驗，她說：「到美國探親時，就能更自在地用英語與家人朋友交流，不必完全依賴翻譯。」

2026年全民英檢初級測驗將於2025年10月1日開放報名，中級測驗則預定於10月下旬開始受理報名。LTTC表示，全民英檢成績目前已獲29國、80多所大學採認，考生可憑全民英檢成績申請海外遊學、交換或學位課程。同時，LTTC也持續推動與104人力銀行合作，全民英檢成績可為考生開啟近60家知名企業的優先面試機會，包括陽明海運、聯寶電子、杏輝藥品、德州儀器等。

