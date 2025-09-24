9成公幼提供暑期加托 國教署統計：今年加托服務逾7萬人參與

解決少子女化挑戰並減輕家庭育兒負擔，教育部今表示，公共化幼兒園資源持續擴充，今年不僅投入約新台幣6億元經費增班設園，近兩年新增超過400班「2歲專班」，公幼暑期加托服務更有近7萬名幼兒參與，參與園數達9成，將為年輕世代打造更具支撐力的育兒環境。

教育部指出，114年起透過「0-6歲國家一起養2.0」精進策略，進一步提升公共化教保服務供應量。單在今年，就挹注6億元用於增班設園，並擴大延長照顧與寒暑期加托服務，讓家長在放假期間也能獲得育兒支持。國教署統計，114年暑期加托已有9成公立幼兒園提供服務，實際參與人數近7萬人，成效顯著。

根據國教署統計，自106年至114年，累計補助增設公共化幼兒園約3,900班，總計供應約26.7萬個名額，逐步降低家長育兒壓力。配合行政院「少子女化對策計畫」，國教署持續召開專案會議，依據各地2至5歲幼兒人口數與就讀率，協助地方政府在需求區域增班設園。

此外，國教署表示，自110年起推動的「政府機關員工托育設施」政策，截至今年已設置165處，不僅為員工提供平價托育服務，同時拉近員工就業與孩子就學地點的距離，創造工作與家庭兼顧的雙贏目標。

除擴增名額，目前就讀公共化教保機構的家庭，每月最多僅需繳交2,000元，大幅降低幼兒教育支出壓力。

國教署表示，為持續支持學齡前幼兒家庭減輕育兒負擔，將持續協助直轄市、縣市政府於有需求的行政區擴增公共化教保服務，並推動多元友善的育兒措施，透過中央與地方攜手，政策與需求接軌，為年輕世代打造更具支撐力的育兒環境。

