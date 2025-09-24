快訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？

聽新聞
0:00 / 0:00

9成公幼提供暑期加托 國教署統計：今年加托服務逾7萬人參與

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台北市中華電信大安職場互助教保服務中心的室內活動室相當新穎。圖／國教署提供
台北市中華電信大安職場互助教保服務中心的室內活動室相當新穎。圖／國教署提供

解決少子女化挑戰並減輕家庭育兒負擔，教育部今表示，公共化幼兒園資源持續擴充，今年不僅投入約新台幣6億元經費增班設園，近兩年新增超過400班「2歲專班」，公幼暑期加托服務更有近7萬名幼兒參與，參與園數達9成，將為年輕世代打造更具支撐力的育兒環境。

教育部指出，114年起透過「0-6歲國家一起養2.0」精進策略，進一步提升公共化教保服務供應量。單在今年，就挹注6億元用於增班設園，並擴大延長照顧與寒暑期加托服務，讓家長在放假期間也能獲得育兒支持。國教署統計，114年暑期加托已有9成公立幼兒園提供服務，實際參與人數近7萬人，成效顯著。

根據國教署統計，自106年至114年，累計補助增設公共化幼兒園約3,900班，總計供應約26.7萬個名額，逐步降低家長育兒壓力。配合行政院「少子女化對策計畫」，國教署持續召開專案會議，依據各地2至5歲幼兒人口數與就讀率，協助地方政府在需求區域增班設園。

此外，國教署表示，自110年起推動的「政府機關員工托育設施」政策，截至今年已設置165處，不僅為員工提供平價托育服務，同時拉近員工就業與孩子就學地點的距離，創造工作與家庭兼顧的雙贏目標。

除擴增名額，目前就讀公共化教保機構的家庭，每月最多僅需繳交2,000元，大幅降低幼兒教育支出壓力。

國教署表示，為持續支持學齡前幼兒家庭減輕育兒負擔，將持續協助直轄市、縣市政府於有需求的行政區擴增公共化教保服務，並推動多元友善的育兒措施，透過中央與地方攜手，政策與需求接軌，為年輕世代打造更具支撐力的育兒環境。

育兒 國教署 幼兒園

延伸閱讀

電影票根 成北京「商圈護照」

加強取締違規！中壢警暑期交通執法 傷亡較去年減少50%

教育部推公衛師入校協助環境管理、健康促進 全國74校申請

台中國立高中職改市立後沒錢…校務發展基金見底 議員建請回歸中央

相關新聞

流感升溫！北市開學後逾2000人次確診 學校可評估是否停課

開學後流感日益升溫，截至昨日北市國中小確診人數已逾2000人次，教育局已發函學校加強消毒與防疫，若學校為避免疫情擴大，可...

北市敬師獎勵逾3.7萬人！ 納886名代理、特教師

教師節將到，台北市教育局今天表示，114年度再增加教育部相關專案計畫編制外代理教師及特教服務人員886人納入敬師獎勵金發...

教育部修正高中AI指引 使用須揭露

隨著生成式ＡＩ使用範圍愈來愈廣，不少學生會利用生成式ＡＩ寫作業、找資料、製作圖片等，也有不少學校會教生成式ＡＩ的使用。為...

誤植作者 大學生濫用AI狀況多

隨著生成式ＡＩ使用愈來愈廣泛，抄襲爭議也隨之而來，不少大學近期已發生多起誤用ＡＩ事件，像是學生用ＡＩ製作參考文獻，引用某...

9成公幼提供暑期加托 國教署統計：今年加托服務逾7萬人參與

解決少子女化挑戰並減輕家庭育兒負擔，教育部今表示，公共化幼兒園資源持續擴充，今年不僅投入約新台幣6億元經費增班設園，近兩...

全民英檢新年度日程公布！25場公開測驗 提供4樂齡友善服務

由財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）推動的「全民英檢」，2026年考試日程今天公布，同時也推出4項針對55歲以上族群的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。