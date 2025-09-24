北市敬師獎勵逾3.7萬人！ 納886名代理、特教師

教師節將到，台北市教育局今天表示，114年度再增加教育部相關專案計畫編制外代理教師及特教服務人員886人納入敬師獎勵金發放。總計受益人數為3萬7000餘人。

台北市教育局發布新聞說明，考量在北市服務的編制外代理教師、部分特教服務人員尚未納入敬師獎勵發放，近期市長蔣萬安核定114年度敬師獎勵金，再增加教育部專案計畫的編制外代理教師及特教服務人員，預計有886名教師及特教服務人員受益。

其次，教育局說，加上之前已增加發放的私立教保服務機構教職員工、專職族語教師6000餘名，114年度總計增加發放7000餘人，總計受益人數為3萬7000餘人。

此外，教育局說，114年度也陸續推出多項教師支持方案，例如支持學校工作環境優化的「教師專業發展空間2.0」「擴大敬師月優惠項目」等，以及已於113年度將教師節敬師獎勵金從新台幣600元提高到2000元，為全國最高。

