全民英檢新年度日程公布！25場公開測驗 提供4樂齡友善服務

由財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）推動的「全民英檢」，2026年考試日程今天公布，同時也推出4項針對55歲以上族群的樂齡友善服務，包括3人以上的揪團優惠。

LTTC今天發布新聞稿指出，2026年共規劃25場公開測驗，其中初級測驗將於今年10月1日開放報名，中級測驗則預定於10月下旬開放。

LTTC執行長李欣穎指出，不間斷的學習能為人生帶來健康、自信與成就感，因此LTTC將「樂齡」列為推動重點，透過4項措施打造更友善的考試環境，包括友善考場安排，年滿55歲以上將由系統自動安排與年齡相近的考生同場應試，營造安心氛圍，減少陌生壓力。

樂齡族群還有揪團優惠，3人以上一同報名，每人可享百元折扣，相當於初級聽讀測驗費用打8折。

樂齡族群還有專人客服協助，若有測驗相關疑問，可立即透過專人服務獲得解答，以及免費公益講座，協助民眾持續進修。相關資訊可參考LTTC網站。

