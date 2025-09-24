全民英檢新年度日程公布！25場公開測驗 提供4樂齡友善服務
由財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）推動的「全民英檢」，2026年考試日程今天公布，同時也推出4項針對55歲以上族群的樂齡友善服務，包括3人以上的揪團優惠。
LTTC今天發布新聞稿指出，2026年共規劃25場公開測驗，其中初級測驗將於今年10月1日開放報名，中級測驗則預定於10月下旬開放。
LTTC執行長李欣穎指出，不間斷的學習能為人生帶來健康、自信與成就感，因此LTTC將「樂齡」列為推動重點，透過4項措施打造更友善的考試環境，包括友善考場安排，年滿55歲以上將由系統自動安排與年齡相近的考生同場應試，營造安心氛圍，減少陌生壓力。
樂齡族群還有揪團優惠，3人以上一同報名，每人可享百元折扣，相當於初級聽讀測驗費用打8折。
樂齡族群還有專人客服協助，若有測驗相關疑問，可立即透過專人服務獲得解答，以及免費公益講座，協助民眾持續進修。相關資訊可參考LTTC網站。
【文教熱話題】
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言