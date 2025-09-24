快訊

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

聽新聞
0:00 / 0:00

流感升溫！北市開學後逾2000人次確診 學校可評估是否停課

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
開學後流感日益升溫，截至昨日北市國中小確診人數已逾2000人次，教育局已發函學校加強消毒與防疫，並授權各校可內部評估是否停課。本報資料照
開學後流感日益升溫，截至昨日北市國中小確診人數已逾2000人次，教育局已發函學校加強消毒與防疫，並授權各校可內部評估是否停課。本報資料照

開學後流感日益升溫，截至昨日北市國中小確診人數已逾2000人次，教育局已發函學校加強消毒與防疫，若學校為避免疫情擴大，可內部討論評估後自行決定是否停課採線上教學，並建議親師若出現發燒、咳嗽等症狀，至少在家休息5日，待症狀消失24小時後在返校上課。

根據統計，從9月1日開學至昨天北市國小及國中通報校園流感2076人次，甚至有家長指出，班級上已經有逾3分之1學生確診，部分學校也自主因應請確診學生在家休息，並提供相關教材，讓學生遠距上課，避免疫情擴大。

教育局日前已發函學校提醒，務必做好勤洗手、戴口罩等健康防護，並要求學校加強校園環境消毒，落實「生病不上課、上班」原則；若有發燒、咳嗽或身體不適盡速就醫並建議在家休息5日，並佩戴口罩至相關症狀解除滿24小時為止，如疑似群聚感染，除衛生單位外應通報並配合疫調，市府將持續監測疫情。

教育局表示，若有流感發生班級原則無須停課，學校若為避免疫情擴大，經評估確切有停止到校上課必要，請學校召集相關教職員、家長代表、衛生專業人員舉行防疫會議，取得該班級半數以上家長同意，採取停止到校上課措施並採線上教學辦理，相關措施亦應向家長妥善說明。

疫情 教育局 確診

延伸閱讀

不可輕忽！北市區今仍有強瞬風 水舞嘉年華今再暫停一日

流感大流行 門診、急診單周增13%

「陰莖增大術」釀人命 北市衛生局駁官商勾結強調丁斌煌到案了

流感進入流行期！單周門急診量爆增13% 新冠疫情估10月中旬升溫

相關新聞

流感升溫！北市開學後逾2000人次確診 學校可評估是否停課

開學後流感日益升溫，截至昨日北市國中小確診人數已逾2000人次，教育局已發函學校加強消毒與防疫，若學校為避免疫情擴大，可...

教育部修正高中AI指引 使用須揭露

隨著生成式ＡＩ使用範圍愈來愈廣，不少學生會利用生成式ＡＩ寫作業、找資料、製作圖片等，也有不少學校會教生成式ＡＩ的使用。為...

誤植作者 大學生濫用AI狀況多

隨著生成式ＡＩ使用愈來愈廣泛，抄襲爭議也隨之而來，不少大學近期已發生多起誤用ＡＩ事件，像是學生用ＡＩ製作參考文獻，引用某...

2歲娃上幼幼班前該戒尿布嗎？做好6點準備快樂入學

幼兒園2歲幼幼班很搶手，但不同於3、4歲孩子的語言與自理能力基礎，許多家長擔心孩子2歲不會自己吃飯，還沒戒尿布是否會影響入園？還不會講話是不是不能上學？幼教老師提出六大點入園準備，孩子及家長都要做好幼兒園適應，才能讓孩子情緒安定，快樂上學去。

市立高中職燒錢 中市盼改回國立

中央與地方為了補助引發爭議，又添一樁。台中市原十七所國立高中職二○一七年改隸市立，國教署雖每年補助，但逐年經費不足支應，...

就學辦法修正…外生歸化台籍 不用退學了

過去外國學生在台就學期間若取得中華民國籍，就可能因為失去外籍生資格而遭退學，引發爭議。為此，教育部放寬「外國學生來台就學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。