流感升溫！北市開學後逾2000人次確診 學校可評估是否停課
開學後流感日益升溫，截至昨日北市國中小確診人數已逾2000人次，教育局已發函學校加強消毒與防疫，若學校為避免疫情擴大，可內部討論評估後自行決定是否停課採線上教學，並建議親師若出現發燒、咳嗽等症狀，至少在家休息5日，待症狀消失24小時後在返校上課。
根據統計，從9月1日開學至昨天北市國小及國中通報校園流感2076人次，甚至有家長指出，班級上已經有逾3分之1學生確診，部分學校也自主因應請確診學生在家休息，並提供相關教材，讓學生遠距上課，避免疫情擴大。
教育局日前已發函學校提醒，務必做好勤洗手、戴口罩等健康防護，並要求學校加強校園環境消毒，落實「生病不上課、上班」原則；若有發燒、咳嗽或身體不適盡速就醫並建議在家休息5日，並佩戴口罩至相關症狀解除滿24小時為止，如疑似群聚感染，除衛生單位外應通報並配合疫調，市府將持續監測疫情。
教育局表示，若有流感發生班級原則無須停課，學校若為避免疫情擴大，經評估確切有停止到校上課必要，請學校召集相關教職員、家長代表、衛生專業人員舉行防疫會議，取得該班級半數以上家長同意，採取停止到校上課措施並採線上教學辦理，相關措施亦應向家長妥善說明。
