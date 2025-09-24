維也納少年合唱團 全台巡迴
被譽為「世界最美聲音」的維也納少年合唱團再度來台，十月十八日起於高雄、台北、新竹、台中巡迴演出。此次來台的是舒伯特團，由三月上任的義大利籍尼可洛·莫雷羅擔任指揮。曲目除史特勞斯的華爾茲及波卡舞曲、世界名曲、聖歌、奧地利民謠，也準備了台灣歌曲獻給本地愛樂者。
維也納少年合唱團此次來台由玉山銀行與玉山文教基金會贊助。這是玉山銀行第十二度贊助維也納少年合唱團全台巡演，期望藉由音樂的力量，用歌聲傳遞愛與溫暖，善盡企業社會責任。
維也納少年合唱團創立於一四九八年，由九至十四歲男童組成。這群擁有天籟之聲的小天使，以招牌的水手服、黃鶯般的歌聲風靡全球。多位音樂大師年幼時都曾加入此團成為團員，包括海頓與舒伯特。目前維也納少年合唱團以四位奧地利音樂家為名，分成海頓團、莫札特團、舒伯特團與布魯克納團，輪流至世界各地巡迴演出。
傳大藝術總經理周敦仁表示，維也納少年合唱團今年將有廿三名團員來台，隨行有兩位教師，讓這群小天使兼顧表演與學業。而合唱團到每個國家演出，都會演唱當地歌曲。傳大藝術已將台灣曲目交給指揮挑選，「保證會帶來驚喜」。
●「玉山音樂饗宴—維也納少年合唱團」，十月十八日在高雄衛武營音樂廳，廿一日在台北國家音樂廳，廿二日在新竹市演藝廳，廿三日在台中市中山堂演出。門票由OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，玉山卡友享八五折，玉山世界卡／無限卡享八折優惠，詳情請洽主辦單位傳大藝術02-27715676。
