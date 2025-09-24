聽新聞
0:00 / 0:00

19年僅漲10% 試務工作費太低 教部允調整

聯合報／ 記者李芯／台北報導

國中教育會考、技藝競賽、教師甄選等重大考試，試務工作都是仰賴學校支援，全教總昨召開記者會，指承辦人員的工作費、監試費、命題費等遠低於合理水準，嚴重影響基層人力調度與士氣，呼籲教育部應立即檢討並調高費用。

全教總理事長侯俊良舉例，以國中會考為例，共兩日，考場主任等試務人員工作費從二○○七年的三千元，漲到今年的三千三百元，僅增加百分之十；一般考場監考人員工作費則是從三千元，漲至三五七五元、增加百分之十九，但比較兩年基本工資，時薪已經漲了百分之一八八，這樣的增幅顯然不合理，也導致人力難以調度、士氣低落。

全教總高中職委員會主委巫彰玫則提到，可報支的工作費補助總日數設限還很嚴苛，廿四間以下試場學校補助工作費共十二日，六十間以上補助工作費共十八日，但國中會考幾乎是全校行政人員總動員，實際參與試務工作者可能連半日工作費都不可得。

對此，教育部表示，明年國中教育會考，已將監試人員費用自三五七五元調整至三八五○元，特殊試場監試費、試務人員前一日工作費等均已調整，還有額外支領講習費兩百元，將持續爭取調高支給基準。

然而，全教總並不埋單，強調試務講習費、閱卷費、出題費等相關項目是否調整，教育部並未明確說明。呼籲教育部應比照基本工資調漲幅度、增加可報支工作天數，並建立定期檢討機制。針對假日協助試務工作者，比照勞基法，除核發當日工作費或監考費外，應同步給予課務排代補休。

教育部

延伸閱讀

市立高中職回中央？教育部：中市應統籌支應經費

教育部推公衛師入校協助環境管理、健康促進 全國74校申請

外籍生不再因當「台灣人」遭退學 教育部修正外國學生來台就學辦法

會考、技藝競賽試務工作費低 全教總籲檢討補償措施

相關新聞

教育部修正高中AI指引 使用須揭露

隨著生成式ＡＩ使用範圍愈來愈廣，不少學生會利用生成式ＡＩ寫作業、找資料、製作圖片等，也有不少學校會教生成式ＡＩ的使用。為...

就學辦法修正 外生歸化台籍 不用退學了

過去外國學生在台就學期間若取得中華民國籍，就可能因為失去外籍生資格而遭退學，引發爭議。為此，教育部放寬「外國學生來台就學...

誤植作者 大學生濫用AI狀況多

隨著生成式ＡＩ使用愈來愈廣泛，抄襲爭議也隨之而來，不少大學近期已發生多起誤用ＡＩ事件，像是學生用ＡＩ製作參考文獻，引用某...

喬治亞舞團 雙十跳天鵝湖

經典芭蕾鉅作「天鵝湖」，十月十日至十九日在台北、高雄展開一場場華麗且深情的藝術盛宴。擁有一七五年歷史的喬治亞國家芭蕾舞團...

19年僅漲10% 試務工作費太低 教部允調整

國中教育會考、技藝競賽、教師甄選等重大考試，試務工作都是仰賴學校支援，全教總昨召開記者會，指承辦人員的工作費、監試費、命...

維也納少年合唱團 全台巡迴

被譽為「世界最美聲音」的維也納少年合唱團再度來台，十月十八日起於高雄、台北、新竹、台中巡迴演出。此次來台的是舒伯特團，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。