19年僅漲10% 試務工作費太低 教部允調整
國中教育會考、技藝競賽、教師甄選等重大考試，試務工作都是仰賴學校支援，全教總昨召開記者會，指承辦人員的工作費、監試費、命題費等遠低於合理水準，嚴重影響基層人力調度與士氣，呼籲教育部應立即檢討並調高費用。
全教總理事長侯俊良舉例，以國中會考為例，共兩日，考場主任等試務人員工作費從二○○七年的三千元，漲到今年的三千三百元，僅增加百分之十；一般考場監考人員工作費則是從三千元，漲至三五七五元、增加百分之十九，但比較兩年基本工資，時薪已經漲了百分之一八八，這樣的增幅顯然不合理，也導致人力難以調度、士氣低落。
全教總高中職委員會主委巫彰玫則提到，可報支的工作費補助總日數設限還很嚴苛，廿四間以下試場學校補助工作費共十二日，六十間以上補助工作費共十八日，但國中會考幾乎是全校行政人員總動員，實際參與試務工作者可能連半日工作費都不可得。
對此，教育部表示，明年國中教育會考，已將監試人員費用自三五七五元調整至三八五○元，特殊試場監試費、試務人員前一日工作費等均已調整，還有額外支領講習費兩百元，將持續爭取調高支給基準。
然而，全教總並不埋單，強調試務講習費、閱卷費、出題費等相關項目是否調整，教育部並未明確說明。呼籲教育部應比照基本工資調漲幅度、增加可報支工作天數，並建立定期檢討機制。針對假日協助試務工作者，比照勞基法，除核發當日工作費或監考費外，應同步給予課務排代補休。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言