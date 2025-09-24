19年僅漲10% 試務工作費太低 教部允調整

國中教育會考、技藝競賽、教師甄選等重大考試，試務工作都是仰賴學校支援，全教總昨召開記者會，指承辦人員的工作費、監試費、命題費等遠低於合理水準，嚴重影響基層人力調度與士氣，呼籲教育部應立即檢討並調高費用。

全教總理事長侯俊良舉例，以國中會考為例，共兩日，考場主任等試務人員工作費從二○○七年的三千元，漲到今年的三千三百元，僅增加百分之十；一般考場監考人員工作費則是從三千元，漲至三五七五元、增加百分之十九，但比較兩年基本工資，時薪已經漲了百分之一八八，這樣的增幅顯然不合理，也導致人力難以調度、士氣低落。

全教總高中職委員會主委巫彰玫則提到，可報支的工作費補助總日數設限還很嚴苛，廿四間以下試場學校補助工作費共十二日，六十間以上補助工作費共十八日，但國中會考幾乎是全校行政人員總動員，實際參與試務工作者可能連半日工作費都不可得。

對此，教育部表示，明年國中教育會考，已將監試人員費用自三五七五元調整至三八五○元，特殊試場監試費、試務人員前一日工作費等均已調整，還有額外支領講習費兩百元，將持續爭取調高支給基準。

然而，全教總並不埋單，強調試務講習費、閱卷費、出題費等相關項目是否調整，教育部並未明確說明。呼籲教育部應比照基本工資調漲幅度、增加可報支工作天數，並建立定期檢討機制。針對假日協助試務工作者，比照勞基法，除核發當日工作費或監考費外，應同步給予課務排代補休。

商品推薦