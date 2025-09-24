聽新聞
0:00 / 0:00
喬治亞舞團 雙十跳天鵝湖
經典芭蕾鉅作「天鵝湖」，十月十日至十九日在台北、高雄展開一場場華麗且深情的藝術盛宴。擁有一七五年歷史的喬治亞國家芭蕾舞團，由前波修瓦與美國芭蕾團的傳奇首席舞者妮娜・安娜妮婭舒薇莉擔綱藝術總監的帶領下，舞團近年以嶄新氣象席捲世界舞台。
喬治亞國家芭蕾舞團暌違十年再度登台，期盼重現世界級一流演出。演出進入最後倒數，購票請上udn售票網或電洽客服專線02-26491688。
【文教熱話題】
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言