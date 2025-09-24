聽新聞
誤植作者 大學生濫用AI狀況多

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

隨著生成式ＡＩ使用愈來愈廣泛，抄襲爭議也隨之而來，不少大學近期已發生多起誤用ＡＩ事件，像是學生用ＡＩ製作參考文獻，引用某學者的文章，卻遭該學者指正「根本沒寫過這篇」，又或是ＡＩ將他人論文內容原封不動給使用者，學生不知情使用之下，卻沒引注。

台師大科技應用與人力資源發展學系教授許庭嘉指出，這一、兩年畢業的碩士可能是誤用ＡＩ最多的一代，因科技跑得太快，但教育來得太慢，學生還來不及接受訓練，卻已有畢業壓力，因此，與其讓學生不會用、誤用，更應即早培養正確的使用方式。

中央大學網路學習科技研究所教授陳攸華指出，近期擔任碩士論文口委時，確實發現學生在使用ＡＩ製作參考文獻出狀況，又或是利用ＡＩ生成內容，但內容其實是他人著作的段落。上述狀況都構成造假或剽竊。

「用ＡＩ不是錯，但你不能要他負責。」陳攸華說，學生可能囿於家長壓力，需快點畢業，ＡＩ讓學生以為找到捷徑，卻忽略捷徑可能是更遠的路。

面對ＡＩ誤用，許庭嘉表示，教師心中要有一把尺，適度規範何時、何種場合可使用，如可將ＡＩ當作小組討論的成員，再做紀錄彙整小組意見，甚至嘗試為ＡＩ糾錯。她以自己為例，課程前八周還是要求學生讀期刊論文，後八周才帶領學生使用ＡＩ，本質還是要教導學生思考與知識。

美國麻省理工大學曾研究，過度使用ＡＩ恐使用者批判、整合能力下降。許庭嘉表示，該狀況容易發生於低成就或年幼者身上，因人類技能低無法進行判斷和批判，使用ＡＩ容易導致認知卸載，也是學校端應避免的狀況；高成就者使用ＡＩ，則有助激發高層次思考，甚至打破思維的天花板，因此要培養正確的觀念，才有機會將ＡＩ轉化為助力。

