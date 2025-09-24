就學辦法修正 外生歸化台籍 不用退學了

過去外國學生在台就學期間若取得中華民國籍，就可能因為失去外籍生資格而遭退學，引發爭議。為此，教育部放寬「外國學生來台就學辦法」，只要先前無中華民國籍且非僑生，且依「國籍法」第三條至第七條歸化取得國籍，如高級專業人才等，即便成為台灣人後，也能繼續在台就學，不必退學。

據了解，一名非裔神父當年持外國籍來台傳教，近年以外籍生身份入學陽明交大博士班，就學期間取得中華民國籍，本應美事一樁，但因違反外國學生來台就學辦法，於是遭退學。

校內人員表示，神父來台奉獻已逾廿年，能說流利國、台語，年老時願歸化並留台終老，其就讀博士班已修畢相關學分、通過資格考，僅差完成博士論文，但卻因取得中華民國籍反而被退學，令人錯愕。

陽明交大教務長陳永昇表示，神父歸化是為出自對本國的認同，不是為了規避任何法規或獲取不當利益，於是今年也在全國教務經營聯席會提案，希望重新檢視「外國學生來台就學辦法」規定，如增列已在我國長居並有特殊貢獻者歸化後學籍彈性處理方案，才符合教育平權精神。

教育部表示，近日已修正外國學生來台就學辦法，外籍生就學期間只要是依國籍法第三至第七條歸化就不會被退學，如高級專業人才、殊勳貢獻人士等，但修法前已被退學者，不溯及既往。

不過升學輔導平台大學問執行長魏佳卉認為，放寬國籍法適用範圍，外籍生只要符合規定依法歸化就能繼續讀書，不會因為變成台灣人就失學，這個方向是對的，但建議應盡快制定國際教育專法，對不同身份者就學、移民建立一致性規範。

