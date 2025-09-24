教育部修正高中AI指引 使用須揭露
隨著生成式ＡＩ使用範圍愈來愈廣，不少學生會利用生成式ＡＩ寫作業、找資料、製作圖片等，也有不少學校會教生成式ＡＩ的使用。為此，教育部針對高中課堂學生學習評量、學習歷程檔案，訂定「生成式人工智慧」注意事項，包括評量的形式、標註方式、提高思考培養等。
全國教師工會總聯合會表示，多數教師會在課程中運用生成式ＡＩ協助發想或整理資料、數據分析等，但不太會直接用於正式作業和評量中；教師則認為，使用ＡＩ時教法、作業也須花心思調整，避免因誤用導致「思考外包」。
教育部近期修正生成式人工智慧注意事項，其中教師指引部分，建議教師於課程開始、報告評量實施前明確說明使用的規範形式，教導學生引注，像是在撰寫作業、學習歷程檔案時揭露使用ＡＩ，輔助評量設計時，也應增加高層次的思考培養。
至於學生部分，則可使用生成式ＡＩ訂正評量，包括協助歸納學習歷程重點、深化學習歷程反思等，但應標注清楚。
不過全教總表示，ＡＩ雖可豐富課堂活動或專題發想，不同科別教師存在差異與困擾，如語文課程多憂心學生過度依賴ＡＩ，數學課則擔心學生無法判斷正確性；資訊與創意類課程倒是較常將ＡＩ作為輔助工具。因此，教師普遍關注如何避免學生錯誤依賴。
全教總強調，教學現場最迫切的挑戰是培養學生識讀、資訊判斷能力，教育部、學界與學校還是要共同制定更具體的規範，並透過宣導與課堂引導，才能避免ＡＩ成為取代思考的捷徑。
中正高中資訊教師賴和隆則說，即便使用ＡＩ教學、作業設計，教師也要花心思改變，而非單純給予數個問題，讓學生回家問ＡＩ且照單全收，必須引導學生提問、設計階段性任務、記錄流程，思考才不會外包。
師大附中地球科學教師洪逸文則認為，大型語言模型會從既有文件中去拼湊關聯性高的文字，若此時網路資訊的觀念為錯，或似是而非的觀念太多，產出的內容自然有疑慮。ＡＩ當道，課堂單純講授的意義會變弱，若教師常提問、刺激學生的思考，再透過ＡＩ協作收斂與統整，會較有意義。
