市立高中職回中央？教育部：中市應統籌支應經費

台中市議會建議台中市政府教育局研擬市立高中職回歸中央管轄，教育部說，依直轄市自治精神，並回應當初台中改制直轄市，建請中市府依整體預算妥善統籌支應相關經費。

教育部告訴中央社記者，依地方制度法規定及行政院核定台中改制直轄市計畫，計畫內明確規劃國立高中職改隸市立，私立高中職督導權移由市府管理，落實事權統一與資源整合。

教育部說，中市府自民國106年起承接轄內17所原國立高中職及特殊教育學校，經教育部部與中市府教育局多次協商並達成共識後，每年補助新台幣36億餘元，教師員額也依96%基準全數移撥完成；為維持協商共識及政策一貫性，中央原則上難調整補助額度。

教育部表示，考量財政收支劃分法修正後，地方自有財源比例大幅提升，依直轄市自治精神，並回應當初台中改制直轄市目的，建請中市府依整體預算妥善統籌支應高中職相關經費，以落實改制直轄市計畫精神，與推動教育事務事權統一原則。

議會今天通過台中地方教育發展基金113年度決算，教育文化委員會召集人陳廷秀說，委員會日前通過附帶意見，請教育局研擬市立高中職回歸中央管轄或中央增加補助款，儘量勿動用學校校務發展基金。

陳廷秀以台中市立台中第二高級中等學校為例表示，中二中為校內建設向中央申請補助，中央要求動用校務基金，原國立高中職改成市立沒關係，但補助要到位，否則校務基金有限，很快就用完了。

教育局說，原國立高中職改隸市立共17校，教育部國民及學前教育署每年固定給36億餘元，從106年改隸後都沒增加額度，每年不足部分包含人事費、人員退休金、特教費用、新課綱課程精進及學校設備等，以113年為例就不足9億餘元。

中國國民黨籍台中市議員李中說，市立高中職管理權屬地方、財產權屬中央，當學校需要建設就須透過民意代表請中央與地方協商；民主進步黨籍台中市議員張芬郁說，如果財務超負荷，教育局可向國教署反映，且明年統籌分配稅款大幅下放地方，地方須扛起營運成敗責任，有能力的縣市長就能充分發揮地方自治精神。

台中市長盧秀燕表示，地方本來就無意接管，這些學校也希望回歸國立，國立財務結構較好，但中央不願接回，地方本來就沒能力負擔原國立高中職營運。

中二中說，校務基金原本有4000萬元、5000萬元，但校內多項建設進行中，校務基金只剩約100萬元、就將見底，不時會聽到回歸國立呼聲。

商品推薦