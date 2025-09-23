以愛翻轉人生 嘉義市3位教師榮獲教育大愛菁師獎

教師節近了，有「民間師鐸獎」美譽的14屆「教育大愛菁師獎」公布得獎名單，嘉義市3位教師脫穎而出，分別是民生國中郭乃文、宣信國小吳貞慧，以及復國幼兒園陳雨欣。他們長期關懷弱勢、輔導學子克服困境，以行動展現教育大愛精神，為嘉義教育添光彩。市府教育處長郭添財上午前往學校貼紅榜，恭賀3位教師榮獲殊榮。他表示，全國64位教師獲獎，嘉市3人入選，足見嘉市教育軟實力與教師群體熱情與專業。

市長黃敏惠指出，今年適逢諸羅建城320+1年，嘉市能孕育無數優秀人才，正是因為教育工作者默默耕耘。3位獲獎教師特別在協助弱勢學童上展現無私大愛，從經濟到課業、甚至生涯規劃，都給予最實際的支持，幫助孩子完成學業、翻轉人生，具體落實市府「永續發展」理念。獲獎教師以愛心澆灌學子生命，照亮孩子成長之路，象徵嘉義教育溫暖與希望。這份榮耀不僅屬於3位教師，更是全體教育工作者共同驕傲。

民生國中校長張金龍表示，郭乃文深耕教育14年，重視學生知識與品格並重，從課業輔導到才藝發展都全力協助。她帶領學生參與演講、朗讀、創作，甚至延伸至社區服務，鼓勵孩子主動探索與實踐。她以愛與耐心守護學子，充分展現教育者的溫暖與堅毅。

宣信國小校長謝聖雅分享，吳貞慧服務10年，秉持「以孩子為本」信念，長期陪伴學生跨越拒學、情緒困擾與人際孤立等挑戰。她運用繪本、遊戲及各類媒材拉近距離，讓輔導室成為孩子的安心依靠。十年間，她研習超過1,500小時，並多次獲得教育部「友善校園獎」等肯定，是學生眼中的守護者。

復國幼兒園長李鸝珍說，陳雨欣任教9年，以「適性揚才」為教育理念，特別關注弱勢幼兒情緒與自信建立。她曾陪伴來自功能失衡家庭的孩子，從孤僻不安到逐漸融入團體，讓孩子重新展露笑容。她相信教育就是持續守候與陪伴，用耐心成為孩子生命中的力量。 復國幼兒園教師陳雨欣（左二）。圖／嘉市府提供 宣信國小教師吳貞慧。圖／嘉市府提供

商品推薦