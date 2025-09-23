教育部推公衛師入校協助環境管理、健康促進 全國74校申請

教育部國教署113年10月委託社團法人台北市公共衛生師公會，首次辦理「公共衛生師建構教育衛生雙向合作及前進校園」計畫，讓公衛師入校協助校園環境管理、師生健康促進、疾病調查防治、食品安全管理。截至目前，全國已有74所學校申請公共衛生師入校服務，包含國小34校、國中11校、高中職29校，分布於北、中、南及東區各縣市。

國教署說明，公共衛生師以專業知識結合實務經驗，協助學校建立完整的健康管理機制，如協助檢視校園環境衛生，防治病媒蚊與鼠患，並提供積水清理、垃圾處理等改善措施。公衛師亦運用學校健康檢查及飲食與生活習慣調查，規畫營養教育、運動促進與心理健康支持，並進行相關議題的衛教宣導，如正向心理、菸檳酒防治等。

另外，公衛師也協助學校疫病調查防治，如強化傳染病通報與監測，提供流行病學調查方法及流感、腸病毒等防治建議。在食品安全管理方面，公衛師檢視廚房衛生、食材來源、保存及供餐流程，確保校園餐飲的衛生與安全。

國教署表示，藉由公衛師實地入校觀察可發現校園常見的潛在風險，如草皮坑洞、溝蓋或盆栽底盤的積水，容易成為病媒蚊孳生的溫床，建議學校立即填平坑洞、水溝口加裝細紗網，保持疏通避免阻塞及盆栽避免使用底盤等，加強環境整治，以降低登革熱等病媒傳染風險；亦可建議教室保持良好通風，減少病菌傳播，降低室內溫度，提升學習環境品質。

國教署指出，將持續推動公衛師入校服務，並與地方政府深化家校合作，系統化建構永續校園的健康管理模式與支持網絡，讓校園成為培養良好生活習慣與疾病預防的重要基地。

