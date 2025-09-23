政院未編115年學校午餐獎勵金 新北：會扛起責任

受財劃法影響，行政院在115年度預算未編列學校午餐3章1Q獎勵金，新北市長侯友宜對此表示，只要中央把事權分清楚，就會扛起所有的責任，讓孩子可以好好讀書、生活。

侯友宜今天上午出「失智不失愛－新北暖陪伴記者會」時接受媒體聯訪，媒體詢及對中央取消營養午餐3章1Q獎勵金的意見。

侯友宜表示，其實中央只要把事權分配講清楚，地方再怎麼艱困，也要把孩子照顧好。因此，只要中央把事權分清楚，新北市一定會扛起所有的責任，讓孩子可以好好的讀書、生活，把他們照顧長大。

有媒體報導，受財劃法影響，政院在115年度預算未編列學校午餐3章1Q獎勵金，也未發公文告知須由地方負擔，結果地方也沒編；行政院主計總處澄清，今年9月已2度清楚說明，應由地方以獲配中央統籌分配稅款辦理並編列預算。

