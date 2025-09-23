政院未編115年學校午餐獎勵金 新北：會扛起責任

快訊

中央社／ 新北23日電

受財劃法影響，行政院在115年度預算未編列學校午餐3章1Q獎勵金，新北市長侯友宜對此表示，只要中央把事權分清楚，就會扛起所有的責任，讓孩子可以好好讀書、生活。

侯友宜今天上午出「失智不失愛－新北暖陪伴記者會」時接受媒體聯訪，媒體詢及對中央取消營養午餐3章1Q獎勵金的意見。

侯友宜表示，其實中央只要把事權分配講清楚，地方再怎麼艱困，也要把孩子照顧好。因此，只要中央把事權分清楚，新北市一定會扛起所有的責任，讓孩子可以好好的讀書、生活，把他們照顧長大。

有媒體報導，受財劃法影響，政院在115年度預算未編列學校午餐3章1Q獎勵金，也未發公文告知須由地方負擔，結果地方也沒編；行政院主計總處澄清，今年9月已2度清楚說明，應由地方以獲配中央統籌分配稅款辦理並編列預算。

影／新北周周喝鮮奶明年2月上路 領取方式曝光

營養午餐中央要地方買單 侯友宜：自己的孩子自己顧

力拚全國之先！新北29區完成失智友善社區、明年成立高齡長照處

侯友宜宣布 新北周周喝鮮奶明年2月上路

外籍生不再因當「台灣人」遭退學 教育部修正外國學生來台就學辦法

過去「外國學生來台就學辦法」規定，外國學生在台就學，在學期間若取得中華民國籍，就會失去外國學生資格遭退學，除非學生入學方...

教育部推公衛師入校協助環境管理、健康促進 全國74校申請

教育部國教署113年10月委託社團法人台北市公共衛生師公會，首次辦理「公共衛生師建構教育衛生雙向合作及前進校園」計畫，讓...

以愛翻轉人生 嘉義市3位教師榮獲教育大愛菁師獎

教師節近了，有「民間師鐸獎」美譽的14屆「教育大愛菁師獎」公布得獎名單，嘉義市3位教師脫穎而出，分別是民生國中郭乃文、宣...

學校午餐國產食材補助回歸地方 蔣萬安：勿片面決定

中央協助的學校午餐採用國產可溯源食材補助，明年將回歸地方政府負擔；台北市長蔣萬安今天說，希望中央盡快跟地方政府召開事權會...

影／閱讀啟蒙不能等 南市教育局長入班說故事

台南市政府推動幼兒閱讀素養，成立閱讀素養平台「布可小星球」4年，已精選618本專家推薦好書及1230筆教學資源，提供教師...

台中國立高中職改市立後沒錢…校務發展基金見底 議員建請回歸中央

台中市原國立高中職2017年改為市立，但部分高中近年經費短缺，導致校務發展基金幾乎見底。議員在議會提案，請教育局研擬市立...

