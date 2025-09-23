快訊

學校午餐國產食材補助回歸地方 蔣萬安：勿片面決定

中央社／ 台北23日電
蔣萬安。聯合報系記者林俊良／攝影
蔣萬安。聯合報系記者林俊良／攝影

中央協助的學校午餐採用國產可溯源食材補助，明年將回歸地方政府負擔；台北市長蔣萬安今天說，希望中央盡快跟地方政府召開事權會議釐清權責，而非單方面恣意片面決定。

教育部昨天說，財政收支劃分法修正後，115年地方政府獲中央統籌分配稅款將大幅增加新台幣4165億元，中央協助的學校午餐採用國產可溯源食材補助，115年將回歸地方政府負擔。

蔣萬安今天出席「114年國慶升旗暨慶祝活動」記者會，接受聯訪時表示，中央這樣子做法，確實嚴重衝擊到台北市的孩子，以及全國各個縣市，特別中南部的小朋友，都會造成很大影響。

他表示，其實日前他就當面向行政院院長卓榮泰表達過，現在再強調一次，希望中央盡快跟地方政府召開事權會議，全面釐清相關權責，而不是單方面恣意片面決定。

蔣萬安也說，攸關孩子的權益，再苦不能苦孩子，台北市政府會編列預算支應，但是中央到底給了多少、扣了多少，以及哪些事權責任交給地方，其實都沒跟地方政府好好溝通、協調交換意見。

相關新聞

外籍生不再因當「台灣人」遭退學 教育部修正外國學生來台就學辦法

過去「外國學生來台就學辦法」規定，外國學生在台就學，在學期間若取得中華民國籍，就會失去外國學生資格遭退學，除非學生入學方...

侯友宜宣布 新北周周喝鮮奶明年2月上路

新北市長侯友宜今天上午前往板橋國小，與學童一起上營養教育小學堂課程，並當場宣布自115年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福...

會考、技藝競賽試務工作費低 全教總籲檢討補償措施

各級學校長期承擔教育部委託的重大試務工作，如國中教育會考、技藝競賽、教師甄選皆需大量基層教育人員不分平日假日的投入。對此...

影／新北周周喝鮮奶明年2月上路 領取方式曝光

新北市長侯友宜今天宣布，自115年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫。新北市教育局衛生保健及環境教育科長陳沛雯表示...

教部推公衛師入校服務 助74校落實健康衛生管理

教育部國教署首次推動公衛師前進校園計畫，全國共有74校申請，公共衛生師入校協助環境管理、健康促進、疫病調查防治和食安管理...

學校午餐國產食材補助回歸地方 蔣萬安：勿片面決定

中央協助的學校午餐採用國產可溯源食材補助，明年將回歸地方政府負擔；台北市長蔣萬安今天說，希望中央盡快跟地方政府召開事權會...

