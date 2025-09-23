學校午餐國產食材補助回歸地方 蔣萬安：勿片面決定

中央協助的學校午餐採用國產可溯源食材補助，明年將回歸地方政府負擔；台北市長蔣萬安今天說，希望中央盡快跟地方政府召開事權會議釐清權責，而非單方面恣意片面決定。

教育部昨天說，財政收支劃分法修正後，115年地方政府獲中央統籌分配稅款將大幅增加新台幣4165億元，中央協助的學校午餐採用國產可溯源食材補助，115年將回歸地方政府負擔。

蔣萬安今天出席「114年國慶升旗暨慶祝活動」記者會，接受聯訪時表示，中央這樣子做法，確實嚴重衝擊到台北市的孩子，以及全國各個縣市，特別中南部的小朋友，都會造成很大影響。

他表示，其實日前他就當面向行政院院長卓榮泰表達過，現在再強調一次，希望中央盡快跟地方政府召開事權會議，全面釐清相關權責，而不是單方面恣意片面決定。

蔣萬安也說，攸關孩子的權益，再苦不能苦孩子，台北市政府會編列預算支應，但是中央到底給了多少、扣了多少，以及哪些事權責任交給地方，其實都沒跟地方政府好好溝通、協調交換意見。

商品推薦