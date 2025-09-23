聽新聞
0:00 / 0:00
學校午餐國產食材補助回歸地方 蔣萬安：勿片面決定
中央協助的學校午餐採用國產可溯源食材補助，明年將回歸地方政府負擔；台北市長蔣萬安今天說，希望中央盡快跟地方政府召開事權會議釐清權責，而非單方面恣意片面決定。
教育部昨天說，財政收支劃分法修正後，115年地方政府獲中央統籌分配稅款將大幅增加新台幣4165億元，中央協助的學校午餐採用國產可溯源食材補助，115年將回歸地方政府負擔。
蔣萬安今天出席「114年國慶升旗暨慶祝活動」記者會，接受聯訪時表示，中央這樣子做法，確實嚴重衝擊到台北市的孩子，以及全國各個縣市，特別中南部的小朋友，都會造成很大影響。
他表示，其實日前他就當面向行政院院長卓榮泰表達過，現在再強調一次，希望中央盡快跟地方政府召開事權會議，全面釐清相關權責，而不是單方面恣意片面決定。
蔣萬安也說，攸關孩子的權益，再苦不能苦孩子，台北市政府會編列預算支應，但是中央到底給了多少、扣了多少，以及哪些事權責任交給地方，其實都沒跟地方政府好好溝通、協調交換意見。
【文教熱話題】
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言