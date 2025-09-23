快訊

影／閱讀啟蒙不能等 南市教育局長入班說故事

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
教育局局長鄭新輝今到立人國小附幼，與小朋友共讀繪本「我們來洗手」。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府推動幼兒閱讀素養，成立閱讀素養平台「布可小星球」4年，已精選618本專家推薦好書及1230筆教學資源，提供教師與家長共讀運用，使用頻率超過38萬人次。教育局長鄭新輝今到立人國小附幼，與小朋友共讀繪本「我們來洗手」，除宣導洗手的重要性，也傳遞共讀樂趣，將閱讀融入日常生活中。

鄭新輝說，布可小星球推薦的繪本已融入日常教學，教保服務人員每天若能和園生共讀一本書，透過系統性的繪本教學，一年可累積200本閱讀量，並培養幼兒專注聆聽及說話的能力，也可啟發幼兒思考並拓展幼兒知識視野。學校若同步運用閱讀學習單，將閱讀延伸到家庭，藉由親子共讀，不僅可促進親子間的互動關係，更可為銜接國小教育奠定良好的基礎。

校長王全興表示，閱讀是立人國小附設幼兒園的日常，初入學的幼幼班寶貝們，每天聽老師說故事，一起欣賞繪本，也學習使用點讀筆聽說故事，老師生動有趣的共讀繪本也讓孩子愛上閱讀。透過邀請寶貝們的家人來說故事，可增進親子共讀。此次邀請局長來說故事，沒想到局長一口就答應了，很高興看到幼幼班小朋友幸福的享受與局長的「說故事時光」，過程中小朋友快樂聽故事也提問題，充滿著讀書樂。

布可小星球平台已提供618本專家推薦的繪本清單，並由課程研編小組為每本書設計提問單，供老師們使用。教育局說，幼教老師可從清單中挑選書籍，帶領幼生一起閱讀，結合教具及提問單漸進引導幼生思考，提升幼兒的表達能力及創造力，讓幼兒在有趣好玩的互動歷程中，很自然地養成閱讀興趣與習慣。

教育局局長鄭新輝今到立人國小附幼，與小朋友共讀繪本「我們來洗手」。記者鄭惠仁／攝影
