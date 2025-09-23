快訊

台中國立高中職改市立後沒錢…校務發展基金見底 議員建請回歸中央

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中二中校務基金原有約4、5000萬元，改隸為市立後，目前僅剩約100萬元，幾已見底。圖／聯合報系資料照
台中二中校務基金原有約4、5000萬元，改隸為市立後，目前僅剩約100萬元，幾已見底。圖／聯合報系資料照

台中市原國立高中職2017年改為市立，但部分高中近年經費短缺，導致校務發展基金幾乎見底。議員在議會提案，請教育局研擬市立高中職回歸中央管轄，或至少要增加補助款；市府表示，去年地方教育發展基金就已透支9億元，將建請中央增加補助。

台中市原本的國立高中職共17所，包含7所高中、7所高職與3所特殊教育學校，2017年起17所高中職全部由國立改為市立。教育局指出，改隸後國教署每年固定補助36億元，至今無增加，隨著物價上漲與各項建設，經費連年不足，只好由市府動用基金補貼，去年地方教育發展基金已不足9億餘元。

無黨籍議員陳廷秀今天在議會指出，國立高中職改為市立後，中央補助款嚴重不足，許多學校被迫動用校務發展基金，以台中二中為例，決算後發現校務基金幾已見底，請教育局研擬，向中央建請市立高中職回歸國立，或者增加補助款。

國民黨籍議員李中表示，早期的公立高中是省立，精省後改為國立，六都升格後，目前僅台南維持國立；市立高中職管理權歸地方、財產權歸中央，學校要建設還得透過民代請中央地方協商。民進黨籍議員張芬郁認為，教育局可以向國教署反映財務問題，且明年地方統籌分配款大增，地方必須扛起營運責任。

台中二中校長歐靜瑜指出，校務發展基金從國立時代各項收入慢慢存下來，改隸前約有4、5000萬元，改隸後隨著各項支出與建設，如藝教大樓新建工程，現在只剩100多萬元；許多學校都有傳出「希望改回國立」的聲音，二中也盼政府能盡量幫忙，增加補助款項。

台中市長盧秀燕表示，當初國立高中職要改隸，地方政府已表達過無力接管，中央承諾會補助差額，但近年補助款項跟不上支出，已經導致市立高中職進退兩難，甚至動用校務基金，非常不好。教育局指出，會向中央表達市立高中職補助款不足的困境，若中央願意，也希望將市立高中職改隸回國立。

無黨籍議員陳廷秀指出，國立高中職改為市立後，中央補助款嚴重不足，許多學校被迫動用校務發展基金，請教育局向中央建議，市立高中職回歸中央管轄。記者陳敬丰／攝影
無黨籍議員陳廷秀指出，國立高中職改為市立後，中央補助款嚴重不足，許多學校被迫動用校務發展基金，請教育局向中央建議，市立高中職回歸中央管轄。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，國立高中職改隸時，中央承諾會補助差額，但經費不足，導致現在的市立高中職進退兩難；教育局指出，市府動用地方教育基金補齊缺口，去年已透支約9億元。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，國立高中職改隸時，中央承諾會補助差額，但經費不足，導致現在的市立高中職進退兩難；教育局指出，市府動用地方教育基金補齊缺口，去年已透支約9億元。記者陳敬丰／攝影

外籍生不再因當「台灣人」遭退學 教育部修正外國學生來台就學辦法

過去「外國學生來台就學辦法」規定，外國學生在台就學，在學期間若取得中華民國籍，就會失去外國學生資格遭退學，除非學生入學方...

侯友宜宣布 新北周周喝鮮奶明年2月上路

新北市長侯友宜今天上午前往板橋國小，與學童一起上營養教育小學堂課程，並當場宣布自115年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福...

會考、技藝競賽試務工作費低 全教總籲檢討補償措施

各級學校長期承擔教育部委託的重大試務工作，如國中教育會考、技藝競賽、教師甄選皆需大量基層教育人員不分平日假日的投入。對此...

影／新北周周喝鮮奶明年2月上路 領取方式曝光

新北市長侯友宜今天宣布，自115年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫。新北市教育局衛生保健及環境教育科長陳沛雯表示...

教部推公衛師入校服務 助74校落實健康衛生管理

教育部國教署首次推動公衛師前進校園計畫，全國共有74校申請，公共衛生師入校協助環境管理、健康促進、疫病調查防治和食安管理...

學校午餐國產食材補助回歸地方 蔣萬安：勿片面決定

中央協助的學校午餐採用國產可溯源食材補助，明年將回歸地方政府負擔；台北市長蔣萬安今天說，希望中央盡快跟地方政府召開事權會...

