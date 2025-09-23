台中國立高中職改市立後沒錢…校務發展基金見底 議員建請回歸中央

台中市原國立高中職2017年改為市立，但部分高中近年經費短缺，導致校務發展基金幾乎見底。議員在議會提案，請教育局研擬市立高中職回歸中央管轄，或至少要增加補助款；市府表示，去年地方教育發展基金就已透支9億元，將建請中央增加補助。

台中市原本的國立高中職共17所，包含7所高中、7所高職與3所特殊教育學校，2017年起17所高中職全部由國立改為市立。教育局指出，改隸後國教署每年固定補助36億元，至今無增加，隨著物價上漲與各項建設，經費連年不足，只好由市府動用基金補貼，去年地方教育發展基金已不足9億餘元。

無黨籍議員陳廷秀今天在議會指出，國立高中職改為市立後，中央補助款嚴重不足，許多學校被迫動用校務發展基金，以台中二中為例，決算後發現校務基金幾已見底，請教育局研擬，向中央建請市立高中職回歸國立，或者增加補助款。

國民黨籍議員李中表示，早期的公立高中是省立，精省後改為國立，六都升格後，目前僅台南維持國立；市立高中職管理權歸地方、財產權歸中央，學校要建設還得透過民代請中央地方協商。民進黨籍議員張芬郁認為，教育局可以向國教署反映財務問題，且明年地方統籌分配款大增，地方必須扛起營運責任。

台中二中校長歐靜瑜指出，校務發展基金從國立時代各項收入慢慢存下來，改隸前約有4、5000萬元，改隸後隨著各項支出與建設，如藝教大樓新建工程，現在只剩100多萬元；許多學校都有傳出「希望改回國立」的聲音，二中也盼政府能盡量幫忙，增加補助款項。

台中市長盧秀燕表示，當初國立高中職要改隸，地方政府已表達過無力接管，中央承諾會補助差額，但近年補助款項跟不上支出，已經導致市立高中職進退兩難，甚至動用校務基金，非常不好。教育局指出，會向中央表達市立高中職補助款不足的困境，若中央願意，也希望將市立高中職改隸回國立。

