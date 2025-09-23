影／新北周周喝鮮奶明年2月上路 領取方式曝光

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜宣布自115年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天宣布，自115年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫。新北市教育局衛生保健及環境教育科長陳沛雯表示，都會區學童將利用新北校園通APP或兒童卡到四大超商與超市兌領，偏鄉學童則專案配送到學校，學生若無法喝牛奶，可替換成豆漿，詳細細節將在上路前公告。

新北市長侯友宜則說，本次計畫是經過詳細計算來支應，總計經費4.29億元，都會型態學校透過數位兌換，偏鄉學子則利用專案配送，希望除了學校營養午餐之外，能夠補充鈣質，讓孩子們長得高高又壯壯。

新北市議員江怡臻表示，12歲以下周周喝一次鮮奶，不僅照顧孩子的營養與健康，幫助身高和肌肉生長，也能讓每週兌換一瓶鮮奶，成為親子間最期待的相處時間之一。

江怡臻說，當初行政院推動生生有鮮奶，新北的通路、人力、配送系統，就已準備完成，但後來乳源、預算、以及溝通不足，造成政策夭折，中央停辦，現在政策在新北市手上實現，令人開心，呼籲中央不應再苛扣地方補助，包括午餐補助、平板補助、TPASS補助等，才能讓市民安居樂業。

新北市議員石一佑表示，侯市長接地氣聽到他們的聲音，願意苦民所苦，她非常肯定；新北市議員鄭宇恩則說，明天就是世界學校乳品日，看著台北市從上學期開始就恢復了生生有鮮乳政策，還宣布加碼當周可領兩瓶，讓人好生羨慕，今天終於看到侯友宜市長宣布，期待政策上路後，新北的孩子們營養不漏接。

