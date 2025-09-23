致敬費里尼名作「生活的甜蜜」 威爾第歌劇「弄臣」登場台中歌劇院
根據OPERABASE網站統計，威爾第的《弄臣》是10大最常演出的歌劇之一，超過3327個製作版本、演出逾13291個場次。其中已故澳洲名導伊萊亞．莫辛斯基的版本，更是從1991年澳洲歌劇院首演後，重製巡演至今逾30年。台中國家歌劇院2025遇見巨人系列，將以此版《弄臣》揭開序幕，10月2至5日在大劇院盛大登場。
曾3度獲得英國劇場界最高榮譽「奧利佛獎最佳歌劇獎」的莫辛斯基，在長達40餘年的導演生涯中，以執導威爾第歌劇聞名。他曾在1990年代曾發表「威爾第：後現代主義的毒瘤」，批評後現代解構、諷刺性與象徵性的歌劇詮釋手法，認為現代詮釋經典歌劇，應從心理洞察、戲劇張力，以及對經典的尊重著眼。
《弄臣》執行導演沃里克．達德羅表示，此版製作靈感來自義大利電影大師費里尼代表作「生活的甜蜜」。以令人驚艷的舞台設計，將觀眾帶回1960年代的羅馬，以弄臣狹小的更衣室，對比公爵華麗宮殿的舞廳。莫辛斯基成功捕捉二次大戰後富人和名流的荒淫不羈對比底層生活，同時細膩刻畫父女關係中的複雜性。
台中歌劇院藝術總監邱瑗表示，《弄臣》無論雨果原著或威爾第改編都在諷刺當朝，如今無需擔心政治正確的問題。莫辛斯基將時空挪移到二戰之後的義大利，奢糜上流搭上黑手黨、買凶殺人有其脈絡可循。經典要結合時代意義，才能讓一個世紀前的社會議題，有了今日可以同理的價值觀。
在「生活的甜蜜」中，費里尼透過一個在羅馬上流社會鑽營八卦的記者描繪二戰後的羅馬，「狗仔（Paparazzo）」此一專有名詞便誕生於這部電影。這版的《弄臣》用歌劇致敬電影，讓弄臣女兒吉爾達一出場就拿著八卦小報，還將公爵夫人的侍童打扮成記者，不停探問公爵下落，舞台道具甚至還出現當時流行的國民車「飛雅特500」，呼應片中羅馬街景。
指揮張尹芳說，此一製作完全表現了威爾第音樂中的二元對立性。黑幫表面的華麗，映照出背後的腐敗；愉悅歡快的大調進行曲中，隱藏骯髒污穢的歌詞，舞台上眾人進行著綁架弄臣女兒的勾當，宛如一部暴力美學的電影，讓人看得心有餘悸。
這次演出主要角色以雙卡司呈現，10月2日、10月4日場次的「弄臣」由阿根廷裔澳洲男中音荷西．卡爾博擔綱，他被譽為當代最受矚目的歌劇男中音之一。10月3日、10月5日場次的「弄臣」由出生於義大利的台灣男中音陳翰威擔綱，去年曾在《法斯塔夫》以福特一角獲得好評。
「弄臣」一直是男中音的指標性角色，除了聲音上的挑戰，這次製作設定角色為「脊椎側彎」，出場時必須拄著兩支拐杖，左腿還須保持僵直、彎不起來的狀態。飾演此角色的荷西．卡爾博、陳翰威都說，彩排的前兩周他們都在互相抱怨身體痠痛，有時候導演指示加快動作時，情急之下還會不小心變「正常人」。荷西也稱讚年僅33歲的陳漢威，竟能將弄臣詮釋得這麼好，「我即將滿58歲了，對我來說是飾演弄臣最剛好的年紀。」
●2025 NTT遇見巨人—威爾第歌劇《弄臣》，10月2日至5日於台中國家歌劇院大劇院登場，購票請上OPENTIX：https://npacntt.tw/n04vqIja
