教團指會考監試費20年僅漲1成 教部：115年漲7.7%
全教總今天表示，國中會考監試人員費用近20年僅調漲10%，應立即檢討；教育部回應，明年會考監試費自3575元調至3850元（漲幅約7.7%），並持續研擬及爭取調高支給基準。
全國教師工會總聯合會今天舉行記者會，針對各級學校承擔教育部委託的重大試務工作，如國中教育會考、技藝競賽、教師甄選等，呼籲教育部檢討試務工作補償措施，還給基層試務工作人員應有的待遇。
全教總理事長侯俊良提到，各級學校承擔許多試務工作，但支給費用標準長期停滯，未隨物價與基本工資調整，導致人員的工作費、監試費、命題費等遠低於合理水準；以會考為例，近20年來監試費、工作費、命題費等僅漲10%，與同期基本工資漲幅81%、時薪漲幅188%難以相比。
全教總高中職委員會主委巫彰玫補充，可報支的工作費補助總日數設限也很嚴苛，例如設24間以下試場的學校補助工作費共12日、60間以上補助工作費共18日，但會考幾乎是全校行政人員總動員，依上述補助日數計算，實際參與試務工作者可能連申請半日工作費都不可得。
全教總認為，為使試務順利進行，基層教師與行政人員不僅平時超時加班，更犧牲假日辦理考試，呼籲教育部比照近20年來基本工資調幅，各項試務工作費應調高80%，可報支的工作天數應增加；並建立定期檢討機制；針對假日協助試務工作者，應比照勞基法，除核發工作費或監考費，並同步給予課務排代補休。
教育部透過文字說明，有關國中教育會考監試及工作費支給基準，自108年起向行政院爭取，行政院於110年核定，調高1.1倍，監試費每節550元，6.5節共3575元；工作費於試務辦理期間每日1650元，辦理前後以半日825元支給。
考量會考工作繁複及公教人員假日辛勞，教育部指出，115年國中會考已將監試人員費用自3575元調整至3850元（漲幅約7.7%）；特殊試場監試費由4810元調整至5180元，試務人員前一日工作費用自825元調整至1650元，未來將持續研擬及爭取調高支給基準。
