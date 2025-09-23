侯友宜宣布 新北周周喝鮮奶明年2月上路

新北市長侯友宜今天上午前往板橋國小，與學童一起上營養教育小學堂課程，並當場宣布自115年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫，凡就讀新北市公私立國小、幼兒園，以及設籍新北市的2至12歲學齡兒童，每周皆可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，全年52周不間斷，連寒暑假也不打烊，預計將有33萬名學童受惠。

侯友宜表示，根據國健署調查，全台各年齡層普遍鈣質攝取不足。新北市為守護孩子成長，115年編列4.29億元經費推動「鮮奶幸福周」，結合「都會數位兌換」與「偏鄉專案配送」雙軌模式，讓孩子可就近於超商或超市等多元通路領取。兌換品項除了鮮奶外，更貼心提供豆漿作為乳糖不耐孩童的替代選擇，補充鈣質與蛋白質，讓每位學幼童都能獲得均衡營養。

板橋國小校長華志仁指出，營養教育是健康成長的基礎。學校透過「三章一Q」食材選擇原則，搭配午餐教學，讓孩子認識每一道食物的營養價值，同時注重從鮮奶、豆漿、深綠蔬菜與小魚等食物中攝取鈣質。不僅有助於骨骼發育，也養成不偏食、惜食的好習慣，讓孩子健康快樂成長。

教育局表示，新北市幅員遼闊，因此以「都會數位兌換」及「偏鄉專案配送」雙軌模式並行，確保每位孩童周周都能喝得到鮮奶，展現新北守護學幼童健康的行動力，讓營養升級零距離，為孩子打造最安心的學習成長環境。 新北市長侯友宜今天上午前往板橋國小，與學童一起上營養教育小學堂課程，並當場宣布自115年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫。葉德正／攝影 新北市長侯友宜今天上午前往板橋國小，與學童一起上營養教育小學堂課程，並當場宣布自115年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫。葉德正／攝影

