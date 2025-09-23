鍾文音新作「私輓歌」 探問虛構成真的預言

當虛構故事預言成真，對書寫者內心將產生多大衝擊，聯合報文學大獎、台灣文學金典獎得主鍾文音最新長篇小說「私輓歌」，探問一段虛構成真的預言。

根據印刻文學生活雜誌出版股份有限公司發布新書資訊，鍾文音繼作品「別送」後再推「私輓歌」，直面愛與死亡交界。鍾文音前作筆下「蟬男人」在故事最後離世，沒想到真實生活中「蟬男人」驟然逝去，現實的悲劇讓寫作成為作者深切哀悼途徑。

鍾文音在書中寫道，「那本得大獎的預言小說，唯一缺點是曾被評者說心梗情節太戲劇化。雖說人生是戲，但下筆成真時，我不安地想，寫送別母親時多寫了一句：死神買一送一，當時我究竟是安什麼心？難道我不知萬法唯心，意念的力量？」

鍾文音寫道，「此後別送，原來此回才是此後。關於他的死亡早已被我心懷不軌地寫下了，時間過去，連我這個書寫殺手都已遺忘，殊不知小說早被閻王挪作了生死簿」。

根據新書資訊，如同「私輓歌」橫跨17年情感，原僅是無心割捨念想與小說預言，最後卻毫無預警讓戀人軋然驟逝，變成永恆無垠的訣別與心痛，最後悟到死生與命運的無法逃脫，看見愛的本質與超越。

